BAJAGA ZA KURIR: Macura se u mene zaljubila slojevito!

Momčilo Bajagić Bajaga obećava dobar provod na novogodišnjem koncertu na Trgu Nikole Pašića u Beogradu.



S obzirom na to da s bendom slavi 30 godina od izdavanja albuma „Jahači magle“, nastup na trgu će biti i proslava tog jubileja.



Pred skoro svaki vaš beogradski nastup pada kiša. Da li da očekujemo sneg?

- Malo snega ne bi bilo loše, zbog romantike. Gledao sam prognozu i nisu najavili padavine. Ali, što se tiče kiše, valjda smo ispunili bonus. Pevaćemo najveće hitove, ali prilagodićemo ih Novoj godini.



Da li znate da je Nada Macura bila zaljubljena u vas?

- To čujem sada od vas i simpatično mi je. Poslušaću njen savet, počeću da se oblačim slojevito i unosiću dosta tečnosti. Isto preporučujem i publici koja će nas slušati za Novu godinu.



Da li vaš sin muva devojke uz vaše pesme?

- Sin ima devojku već neko vreme. Možda je to koristio kad ju je muvao, nisam siguran. Ali znam da su se mnogi smuvali uz moje pesme.



Rokenrol je devedesetih izbrisan s naših prostora. Koji je vaš recept za opstanak?

- Opstali smo jer smo mnogo svirali. Kad nismo mogli ovde, išli smo u inostranstvo, region. Obišli smo sve kontinente osim Južne Amerike. Kad je postalo bolje vreme ovde, vratili smo se.



Neki tvrde da ste inspiraciju za pesmu „Kad mesec prospe rekom srebra sjaj“ pronašli u seriji „Pravi detektiv“.

- To sam čuo, ali to je Crnketova pesma. On je pravio muziku, a ja tekst. Tu seriju nisam gledao, moguće je da imaju slične taktove, jer to je bluz šablon kog ima u mnogo pesama. Ja nisam skidao nijednu pesmu, a nije ni Crnke, siguran sam. Slučajnost.



Radili ste mjuzikl „Ženidba i udadba“. Kada bi se radio mjuzikl o vama, koju biste pesmu izabrali?

- To bi bila pesma „Pustite me, druže“. Zato što je iz mladosti.



Ne smeta vam što se vaše pesme sviraju u kafanama?

- Ne. Najveći kompliment je kada se nečije pesme pevaju i posle života, a mislim da moje imaju veliku šansu da uđu u tu kategoriju. Začudilo me je što su mnoge moje pesme ušle u kafanu. Jedino sam znao za „Moji drugovi“ i „Vratiće se rode“.



Izuzetak

JEDINO SAM VESNI NAPISAO NARODNJAK



Šta je unosnije - rokenrol ili pisanje pesama za narodnjake?

- Napisao sam samo jednu pesmu za narodnjake, za moju prijateljicu Vesnu Zmijanac. Mada, i dan-danas kažu da je ta pesma zabavnjak. Ja ne znam da pravim klasične narodnjake.

Autor: Jelena Stuparušić,Foto: Marina Lopičić