BIĆE HAOS: Miljanin otac stiže u Parove

Učesnicima „Parova“ uskoro će se pridružiti Siniša Kulić, otac Miljane Kulić. On je prihvatio ponudu TV Hepi jer želi da pomogne ćerki da se izbori sa učesnicima, koji je neprestano napadaju.



Kontroverznu Nišlijku gledaoci rijalitija u poslednje dve godine imali su priliku dobro da upoznaju, s obzirom na to da je ona u šouu provela ukupno 14 meseci. Za to vreme, i članovi njene porodice često su bili gosti u emisijama posvećenim „Parovima“. Miljanina majka Marija je u prethodnoj sezoni bila nekoliko dana u kući, gde se nije baš najbolje snašla. Zato su producenti rijalitija došli na ideju da ovaj put u šou uvedu Kulićkinog oca.

- Siniša je bio prvak u boksu, svašta je prošao u životu i zato verujemo da bi bio zanimljiv za šou. Biće interesantno čuti i njegovu stranu priče o Miljani i periodu kada je proganjala pevače. Planirano je da on uđe najkasnije za mesec dana - rekao je naš izvor sa televizije Hepi.



Kulići, razumljivo, nisu smeli previše da govore o ovoj temi.

- Tek će da bude pravi šou kada Siniša uđe u „Parove“. Moj suprug je rođen za rijaliti. Miljani će mnogo značiti kao podrška jer su slične naravi. Siniša je spreman kao zapeta puška - rekla nam je Marija Kulić.



