BILJANI SE SVIĐA FUDBALER? Voditeljka otkrila KADA planira da se UDA!

Kao i gotovo svaka žena i Obradovićeva želi da se ostvari u ulozi supruge i majke, ali joj se ne žuri.

"Toliko sam ostvarena u karijeri, da mi ne bi bio problem da je zapostavim zbog porodice. Ali, sve u svoje vreme. Pre nekoliko godina nisam bila spremna za dete,, sada imam bratanca, moji prijatelji imaju decu, i to mi je sada sasvim normalno. . Ne jurim po svaku cenu ulogu majke, jer je najvažnije da dete bude zdravo i da proodica bude skladna. Da hoću da se udam teko toliko da bih se udala, to mogu i sada za vikend. To će sve doći na svoje kada Bog kaže", rekla je Biljana.

Printscreen /Instagram

Pink