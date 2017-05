BUJNO POPRSJE: Zerina podigla studentski kredit za silikone!

Učesnica „Parova“ Zerina Sarah dvadeset dana pred ulazak u rijaliti stavila je silikone. I čim je uvećala svoje poprsje, nove šestice je pokazivala frajerima.



Zerina, inače majka trogodišnje devojčice, ni flastere nije skinula, a fotke silikonskih grudi je slala brojnim momcima. Svi su znali koliko ona želi da ode na plastičnu operaciju, pa kad je to uradila, brže-bolje je htela da sazna kako se sviđaju momcima.



Kurir je došao u posed jedne od fotografija, a muškarac kome ju je poslala tvrdi da mu je pre odlaska kod plastičnog hirurga tražila 500 evra za operaciju.

- Ja nisam jedini. Zerina je i drugima tražila pare. Išla je od jednog do drugog i bukvalno prosila po 500 evra. Ja joj nisam dao, ali ne znam za ostale. Očigledno je našla sponzora koji joj je platio silikone. Iako joj nisam dao pare, sliku mi je odmah poslala - kaže naš izvor.



Zerina priča drugačiju priču. Ona tvrdi da je podigla studentski kredit i da je od tog novca sebi ispunila želju da ugradi silikone. Kontroverzna Sarajka naglašava da je to uradila nakon razvoda, kako bi se osećala bolje i sigurnije.

- Silikone sam ugradila posle razvoda. Nisam ličila ni na šta. To sam uradila i zbog svog psihičkog stanja. Oduvek sam htela to da uradim, ali mi prvo nije dala majka, a posle toga ni muž - rekla je Zerina.



