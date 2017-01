ČUVENA LOLA IZ SREĆNIH LJUDI: Otvorila restoran srpske kuhinje u Albaniji, evo kako su je dočekali

Iako se mnogima otvaranje restorana u Albaniji činilo kao loša ideja, Zlata kaže da su je ljudi tamo sjajno prihvatilli.

- Znam da su mnogi pomislili da smo tamo imale probleme što smo otvorile restoran, ali to je glupost. Ljudi su nas dočekali raširenih ruku. Oni su ljubazan narod. Počev od policije, do službe za dezinsekciju, preko banke, pa sve do komšija koji su hotelijeri, svi su nam pomagali. Ako nam nešto nedostaje, oni bi nas vozili u nabavke... Ni u jednom momentu se nismo uplašile što otvaramo kafanu u Albaniji. A kada nam je restoran pun, što je svaki dan u sezoni, moja drugarica i ja bismo ušle u kuhinju i same spremale jela - rekla je Zlata.

Alo

Autor: Foto: Nebojša Mandić