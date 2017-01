DETALJI IZ ŽIVOTA UČESNIKA TALENTA SLOMIĆE VAM SRCE Majka mi je rekla da bi pre PSU DALA NEGO MENI

Dejana su roditelji ostavili kada je bio beba, a njegovo detinjstvo obeležili su domovi za nezbrinutu decu i hraniteljske porodice. Dejan ima 21 godinu i trenutno živi u Žagubici. On je otkrio da li je upoznao svoje roditelje, da li je očekivao ovakve reakcije žirija i koji je njegov životni san.

"Nisam očekivao da će moj nastup izazvati toliku pažnju žirija i javnosti, zaista. Čim sam video prvi iks, mislio sam da padam. A kada sam video reakciju Danice, Ane i Raste, bio sam siguran da sam prošao. Mnogo mi znači podrška koju sam dobio od žirija - rekao je Dejan.

Ko te je prijavio za takmičenje ili ti dao ideju da se prijaviš?

- Sedeo sam sa jednim drugarom koji je čitao novine i rekao mi da je Rasta u žiriju „Talenta“ i pitao me „Što se ti ne prijaviš?“. Prvo sam mislio da nije to za mene, a kada sam razmislio bolje, odlučio sam da idem. Onda sam od svih krio da sam se prijavio. Mislio sam da neće ni da me pozovu jer je bilo mnogo takmičara koji su se prijavili. Baš sam se iznenadio kada su me pozvali da dođem na snimanje - iskren je bio Ketić.

Kako je njegov nastup u emisiji "Ja imam talenat" izazvao veliko interesovanje javnosti, nas je zanimalo kako su njegovi prijatelji reagovali.

- Ja skoro da i nemam prijatelja, imam jedno, dvoje pravih prijatelja, a nakon emitovanja emisije se javilo hiljadu njih, i ja sam ih pitao „Gde ste bili do sad?“. Nemam nikog, sam sam. Nemam nikog sa kim mogu da podelim tugu koju osećam zbog toga što su me roditelji odbacili.

Dok sam odrastao najviše mi je nedostajala ljubav majke i oca. Ovako mi ništa drugo nije falilo - iskren je bio ovaj mladić.

Dejan je do 16. godine bio u domu i u hraniteljskim porodicama, a kako je sam objasnio, on svoje roditelje upoznao i bio u kontaktu sa njima. Ja znam svog oca, ali mi ne pričamo. On za mene nije čovek. Kada sam zaradio pare neke, on mi je sve uzeo, a kad sam ja njemu tražio pare, on ne da. Moja majka živi sad u Italiji. Čuli smo se preko „WhatsApp“ i „Vibera“ i rekla je da će pre keru da da jede, nego meni. Bacila je četiri-pet hiljada evra na pod i pustila da ih pas iscepa. Kaže: „Za njega ima sve, a za tebe ništa. Neka ti da tvoj otac!“. Njih dvoje nisu bili u braku, dobili su me u vanbračnoj zajednici, nisu me ni želeli - rekao je Dejan.

Iako nisu u kontaktu već neko vreme, Dejan je otkrio da ga je otac pozvao nakon što je čuo da je nastupao u šou programu "Ja imam talenat".

- Otac me je zvao pre neko veče i bio je radostan zbog mog učešća u emisiji, nije ni znao da sam ja to pevao za njega. Kad sam mu rekao, baš smo se posvađali.

Pink.rs

