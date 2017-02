DIVLJALA PO VILI: Dalila saznala da je Dado bio sa Teodorom u stanu pa žestoko ispljuvala drugaricu

Ono što je Dalila večeras saznala, ostavilo ju je u šoku.

"Tijana ide sutra na odmor, Dragan je zamolio da mu spakuješ sve stvari. Mama te je puno pozdravila, oduševljena je što smo zajedno. Bili smo kod Ša, nas nekoliko, Teodora je puno pozdravila Dalilu. Rekla je da Jeleni i Aleksandri kažem da vam dobro stoji njena trenerka i da je razočarana u Aleksandru", poručio je Dado.

Foto: Printskrin

Dalila se često žalila kako joj se Teodora ne javlja, a kada je večeras čula da je Teodora bila sa Dadom u stanu Nenada Aleksića Ša, zanemela je.

"Teodora je rekla da sprema poklone, igrom slučaja se našla sa Dadom u stanu kod Ša. Izgleda da je njega dosta poželela. Napominje to Jeleni i Sandri, a poklonila je trenerke. Ako me podržava, mogla je da mi pošalje malog medu, ako ništa drugo. Iznenadila sam se otkud ona sa njima svima u stanu. Dado vrlo dobro zna s kim se ona slikala i s kim je bila, a sad je ušao u to kolo. Neću da se obazirem na komentare, da mi je neka drugarica, setila bi se. Eto, sedela je sa vama, a nije se javila. Nema potrebe da napada nekog, zaista ne znam šta da mislim o njoj", rekla je Mujićeva.

Foto: Printskrin

Autor: happytv,Foto: Printscreen