DRAGANA OTKRILA ZAŠTO JE PLAKALA U EMISIJI: Nikog na ekranu ne zanima da li ja IMAM PROBLEM ili ne

Naime, kada je Branko Petrović otpevao pesmu "Dobro veče izgubljena nado", pevačica je počela da plače. Međutim, nakon toga je počela da se vodi polemika da li su njene suze bile prave ili je to samo dobra gluma.

Dragana je konačno dala odgovor na to.

"Ako mene neko smatra dobrom glumicom, ja sam onda zaslužila Oskara. Ja sam 32 godine na estradi i mene ljudi jako dobro poznaju. Ja nikad nigde nisam plakala zbog sebe. Zaplakala sam u ''Pinkovim zvezdama'' zbog drugih. Sada mogu i otvoreno da kažem. Prvi put kada sam zaplakala u emisiji, mene jeste pogodila pesma. Postojalo je još nešto što su znali samo ljudi iz produkcije, ja o tome nisam želela da pričam", rekla je Dragana za Pink, a potom otkrila:

"Sestra od strica mi je bila u bolnici i bilo je pitanje dana kada ću je izgubiti. Strašno mi je bilo da se osmehujem tih dana i onda je došla ta pesma koja me je dotukla. Nikoga na ekranu ne zanima da li ja imam problem ili nemam. Kada je počela ta pesma, to je probilo iz mene. Nažalost, nije prošlo ni tri dana, a ja sam tu sestru izgubila. Ta pesma me od tada podseća na to. Za 32 godine karijere nikada slagala nisam, možete pitati najstarije kolege, nikada zbog sebe zaplakala nisam. Ali nadam se da imam prava da moje emocije preovladaju nekad."

