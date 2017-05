(FOTO) KARLEUŠA ODUŠEVLJENA: Tajanstveni ih sve prevario! Jelena tvrdi da je najpametniji do sada! Stars 00:48, 28.05.2017. 1

Kaja se dobro "maskirala" hrvatskim naglaskom, zbog čega ostatak žirija nije mogao ni da nasluti o kome je reč.

"Jedan komentar za tajanstvenog. Ako je iz Hrvatske, kao što priča onda ok, al ako nije, onda je to najinteligentniji i najbolji član žirija do sada", rekla je JK.

Kaja joj je poručila da je voli.

http://chats.viber.com/kurir