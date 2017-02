(FOTO) TEST POKAZAO POZITIVNE REZULTATE: Bivša farmerka TRUDNA!

"Svi znaju da je to jedna od njenih najvećih želja, baš je pogubljena, ali i presrećna ovih dana! Rekla mi je da već danima unazad ima mučnine i simptome koji su je naveli da pomisli da je možda zatrudnela, pa je pre nekoliko dana kupila tekst, eto, čisto da proveri. Kada je test pokazao pozitivne rezultate, šokirala se", kaže Dušičina bliska prijateljica koja je zamolila da joj ne otkrivamo ime, i otkrila da trudnoću tek treba da potvrdi ginekolog.



"Nikom još ništa ne priča, dok sve ne bude sigurno. Eto, ja sam saznala jer sam tada bila sa njom. Ona je taj test više iz zezanja uradila, a pokazao je to što je pokazao. Baš nikom nije rekla, zna baš mali krug ljudi i, naravno, dečko sa kojim je već neko vreme u ozbiljnoj vezi. On je super reagovao, baš se obradovao, Dušica ima sve razloge da bude srećna", rekao je izvor blizak pevačici.

Pozvali smo pevačicu koja se šokirala kada je čula da smo saznali lepe vesti.



"Odakle vam to?! Razumite me, stvarno ne bih o tome. Kada bude vreme za priču, sve ćete znati, ne bih sad ništa da pričam", rekla nam je vidno iznenađena pevačica, nakon čega je prekinula vezu.

Bonus video:

SEKS NA NASTUPU: Karleuša skinula muškarca od 150kg do GOLE KOŽE! Jelena napravila opšti HAOS

(Pink) Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Printscreen Instagram