FRONTMEN CRVENE JABUKE: Danas nema MUZIKE, sve su to SILIKONI i golotinja! Stars 14:10, 16.01.2017. 0

Frontmen Crvene jabuke, Dražen Žerić podseća da se društveni sistem mnogo promenio i ništa nije isto kao što je nekad bilo.

Pre 30 godina postojali su pevači i grupe koje su nastajale i formirale se godinama, a ne za pet meseci, kao što je danas slučaj.

"Mi danas radimo isto kao što smo radili na početku karijere, po istim pravilima, koja dolaze iz glave i duše, i tako treba da se radi. Svi bendovi koji su nastajalih tih godina, još traju i rade. To što ne idemo u medije, nije samo naša krivica. Nastupao sam u Dubaiju nekoliko puta, ali što bih se hvalio i govorio: “Evo me ovde, evo me onde”, rekao je pevač.

Kada je imao šest-sedam godina, pevao je, kaže, uz pratnju orkestra, a ne na matricu ili nekim drugim olakšavajućim putem, što je slučaj u šouima, koji su uveliko preuzali primat na našim regionalnim televizijama.

Saša Đorđević

Pevač za ovakvo stanje na muzičkoj sceni krivi i TV produkciju, koja se ne trudi da ponudi nešto drugo i kvalitetnije, nešto što bi mlađe generacije naučilo da su kvalitet i originalnost jedino što može trajati i dugo postojati.

"Takva je ponuda TV produkcije. Inače, kada bismo svaku noć imali Olivera Dragojevića, Indekse, Džibonija, Prljavo kazalište... onda bi bila druga priča. Zato što to nije tako, imamo novu vrstu muzike, koju čine silikon, golotinja i ostalo. Ne bi me čudilo da se u ovakvom sistemu, u kojem za pet meseci možeš postati pevač, pojavi opcija da u tom vremenskom periodu možeš postati i hirurg. To je, valjda, sljedeća faza rijaliti šoua, koji čine većinu sadržaja na TV stanicama", izjavio je frontmen Crvene jabuke.

Damir Dervišagić

Dražen Žerić Žera kaže da bi se oprobao u ulozi sudije nekog rijaliti šoua, ali pod posebnim uslovima.

"Za dobrobit učesnika, sve bih to rešio po kratkom postupku. Ko nije za pevanje ili sviranje, odmah bih ga izbacio, jer za sve to čovek mora biti sposoban i originalan. Osećaji i emocije veoma su bitni u ovoj vrsti posla. U žiriju, nažalost, sede ljudi koji nemaju koncerata i onda sami sebe lažu kada kažu takmičarima: “Jao, krasno”, i prodaju im one lažne suze", kaže Žerić.

avaz.ba/ Edina Bakić

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Kurir