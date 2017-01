GOLUBOVIĆKA IDE U POLICIJU ZBOG SAOBRAĆAJKE Ona je vozila besni auto, ličila mi je na sponzorišu

Naime, prva informacija je bila da je rediteljka udarila drugi automobil i da je pobegla sa lica mesta, ali je, prema njenim rečima, istina sasvim suprotna.

JELENA GOLUBOVIĆ O DETALJIMA SAOBRAĆAJNE NESREĆE: Pretili su mi, pa sam pobegla!

"Žurila sam na televiziju Pink, znate kakav sam profesionalac. Neka spodoba me je udarila iz čista mira. Ona je izašla iz kola i mene napala kao da sam ja nju udarila. Vozila sam normalno, pod pravim uglom sam išla, ona je skretala baš kod samog skvera. Ona me je udarila pozadi. Ja sma samo rekla: "Ajdemo do zgrade, to je na dva minuta, da ne kasnim, pa ćemo da zovemo policiju. Ostavila bih ključeve na portirnici da bi se obavile formalnosti", rekla je Golubovićka, koja je otkrila da nije pobegla sa lica mesta.

Foto Printscreen

"Ja sam stala, kako bi ona inače imala podatke ili ja njene. Ali sam stala, zaustavila sam se. Ušla sam u raspravu sa njom. Pitanje je ko stoji iza nje, jer je njen muž zvao portirnicu Pinka. Nikome nisam dala izjavu, sem kad su me naknadno zvali. Ona je vozila besni auto, ličila mi je na sponzorišu, rekla sam joj ajde da zovnemo policiju. Ako sam ja kriva, što nije krenula sa mnom na Pink", rekla je Jelena i otkrila da se nije čula više sa osobom koja ju je udarila.

Foto Profimedia

"Ono što je veoma zanimljivo, nema štete na njenim kolima, ni na mojim, a digla se tolika halabuka, pa se pitam ko je njen ljubavnik, muž...", rekla je reditejka.

"Idem u policiju da vidim ko stoji iza te devojke", rekla je Golubovićka u Premijeri!

