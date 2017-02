HIT! Raša Novaković: Do 18. godine nisam znao ko je Goca! Stars 16:13, 03.02.2017. 0

Goca Tržan počela je da peva 1994. godine, sa nepunih 20 leta, a njen sadašnji suprug, bubnjar Raša Novaković imao je tada samo šest godina!

- Do 18. godine nisam znao ko je Goca Tržan! Čuo sam za grupu Tap 011, ali to je slušao moj stariji brat. Kad je ona krčila svoj put, ja sam se igrao u pesku i maštao o starijim ženama. Još kao mali sam znao da će moja žena biti starija od mene. I pre Goce sam imao starije žene. Ma, uvek sam bio starmali -priznaje Novaković.



Ali u Gocu se zaljubio na prvi pogled.

- To je bilo 2004. godine, tada je izbacila pesmu „Haljina“. Poželeo sam odmah da joj tu haljinu i skinem. A kad sam je prvi put video uživo, oči su mi zasijale! Poželeo sam da bude samo moja. Kad me je ugledala, prokomentarisala je nešto u stilu: „Je l‘ ovaj mali uopšte zna da svira?“ Ja sam za to vreme buljio u nju kao mačak u slaninu.

E, posle sam počeo i da je spopadam. Bio sam uporan duže vreme. Mogao sam i otkaz da dobijem u bendu zbog nje, ali, na sreću, postala mi je žena - kaže Raša.



