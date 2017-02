ISPOVEST GITARISTE IZ SLATKOG GREHA: Posle Lepe Brene bilo je teško

Kaže da nikada nije prestao da svira, iako se iz javnosti povukao.

"Mi smo nastavili da radimo kao „Slatki greh“ posle Brene, bilo je tu promena, dovodili smo nove ljude i radili smo godinama. U poslednjih sedam-osam godina radimo isključivo svadbe i neke zabave", rekao je.

"Brena nas je pozvala na rođendan mlađem sinu i tu smo se svi okupili, ceo „Slatki greh“. Bilo je stvarno super. Pitao sam tada Brenu, znajući da je Sale Popović pun ideja, da li je ova emisija njegova ideja. Ona kaže: „Ma kakav Sale, to je Žika Jakšić. Što se ne prijaviš, eno ti Žike, tamo sedi, prijavi se.“ Ja odem i upoznam se sa čovekom, ali on je meni rekao da je sve popunjeno. Međutim, naš jedan član orkestra se prijavio i kaže - ako prođe, prođe. On je poslao i za mene prijavu. Kad ono, njega nisu zvali, mene su zvali. I eto, tako je krenulo. Prezadovoljan sam reakcijama", ističe Radovanov, koji je izvođenjem pesme „Plavuša” od Kiće Slabinca rasplakao sve kraj malih ekrana.

"Nemam Fejsbuk, ali ga ima moja žena, i onda su ljudi videli mene kod nje među fotografijama i na televiziji, pa još više šalju poruke, a pogotovo od preksinoć. To su poruke, brate, sa Floride, žene poludele, kažu sve se žene rasplakale zbog „Plavuše“. Za sledeću emisiju spremam jedno iznenađenje, pa ćete videti", najavljuje Zoran.

