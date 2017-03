KULMINIRAO SUKOB Maja Nikolić: Oterala sam Zoricu iz Pinkovih zvezda!

Maja Nikolić tvrdi da je oterala Zoricu Brunclik iz „Pinkovih zvezda“. Pevačica smatra da je ona glavni krivac što se njena starija koleginica nije pojavila na snimanju poslednje četiri emisije, te da je izmislila bolest kako bi se opravdala pred produkcijom.



Nikolićeva kaže da se Brunclikova više puta žalila na nju čelnicima Pinka i da je zahtevala od njih da je izbace iz žirija, a na kraju je ona bila ta koja ga je napustila.



ĐANI DOBIO OVACIJE



Radiša Trajković Đani popularniji je nego ikad, iako je slavu dočekao pod stare dane. Folker je u Pinkovom studiju u Šimanovcima dočekan ovacijama, kao niko do sada. S obzirom na to da je publika očekivala Zoricu Brunclik, kad je ugledala Đanija, počeka je da skandira njegovo ime. Maja je imala tu čast da ponosno najavi Đanija umesto svoje ljute suparnice, dok je on sve vreme mahao publici, pozdravljajući je s „familijo moja“.

- Zorica nije više u „Pinkovim zvezdama“, logično je da je otišla zbog mene. Oterala sam je! Nije mogla da izdrži sa mnom. Žena ima ograničen vokabular i ne može mentalno da mi parira. Bilo je krajnje vreme, jer je mnogo dosadna. Ja ne želim da se spuštam na njen nivo. I s Darom Bubamarom se često zakačim, ali ona kad proziva, proziva me na šmekerski način, koji nije uvredljiv - kaže Maja i dodaje:- Ne zanima me da li će se vraćati u dalje takmičenje. Sledeće snimanje je 25. marta, pa ćemo baš videti da li će se pojaviti. Što se mene tiče, ne moram nikad više da je vidim. Tražila je od glavnih da me izbace iz takmičenja, da više ne budem u žiriju. To nije lepo. Koliko god da se nas dve ne razumemo, ja to nikad ne bih uradila - priča Maja za naš list.Pevačica dodaje da su emisije mnogo zabavnije bez Zorice, kojoj su zamena bili Radiša Trajković Đani i Željko Šašić.- Bilo je odlično na snimanjima. Toliko smo se smejali, baš je bila pozitivna atmosfera - rekla je Maja.

