LENA KOVAČEVIĆ: Novak i Jelena se ježe na moj glas

Lena Kovačević veruje da će njen brak s Veljkom Brčinom trajati zauvek. To je i naslov njene nove pesme, koju je ćerka Dušana Kovačevića promovisala prekjuče.

U razgovoru za Kurir Lena je otkrila detalje iz privatnog života, kao i da je najslavniji par kome je pevala Novak i Jelena Đoković.

- Bila mi je velika čast da pevam na njihovoj svadbi. Oni, ali i cela porodica Đoković su toliko topli i dragi ljudi. Pevala sam na Svetom Stefanu dan pred njihovo venčanje, to je bila praktično ceremonija dočeka gostiju, što je bilo posebno lepo. Posle sam čula i od njih da im je to zapravo bio najlepši trenutak. Osećala se stvarno lepa energija te večeri. To ću pamtiti celog života. Bilo je božanstveno, naježila sam se - kaže Lena, a na pitanje ko je bio najveseliji, odgovara:

- Pa mlada i mladoženja. Šalim se, svi su bili veseli!



Degradacija

DANAS SVAKO MOŽE DA BUDE PEVAČICA



Lena ne voli da je nazivaju pevačicom:

- Kad danas kažete pevačica, to je, nažalost, postalo degradirano, jer ispadne da svako to može da bude. U ono doba bivše Jugoslavije mislim da smo imali mnogo veću konkurenciju i tada nije mogao da se bavi time svako ko želi. Nažalost, ta profesija je vrlo degradirana, tako da je meni draže da kažem da sam muzičar.

Detalji o svadbi bili su strogo čuvana tajna.- Poštovala sam to, jer razumem tu filozofiju. Kao što znate, ni ja nisam slikala svoje venčanje. To je intiman događaj. Tako da sam taj njihov izbor sasvim razumela i uopšte mi nije bilo teško da ćutim o tome jer ja ćutim i o svojim sopstvenim stvarima - kaže Lena.Pesmu „Zauvek“ snimiće i na engleskom jeziku.- Želja je da se negde malo izađe iz okvira Srbije. Sa dvoje male dece znam koji su mi prioriteti. Realno mislim da mi u Srbiji ne smemo da zaboravimo da imamo velike šanse da se granice nekako otvore. Evo, konkretno pesma „Pick Up“, koju sam pisala, bila je premijerno izvedena u Njujorku na radiju koji broji 31 milion slušalaca, a ja sam za to vreme pevala pedesetak kilometara od Beograda na jednom lepom džez festivalu. Svet je postao globalno selo putem interneta. Volela bih da radimo i na srpskom i na engleskom, pa ćemo videti šta će da bude - rekla je Kovačevićeva.

