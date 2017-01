LEPA BRENA UDARILA NA DINA MERLINA: U Srbiju su te vratile demokrate!

Lepa Brena prozvala je Dina Merlina da je uspeo tri puta da napuni Kombank arenu u Beogradu jer je imao „pomoć prijatelja“, a sad je konačno otkrila ko su ti moćnici.



Gazdarica „Granda“ konstatovala je da je tadašnja vladajuća Demokratska stranka otkupila karte za jedan Merlinov koncert 2011. i da je to bila javna tajna.

- Pa dobro, samo sam rekla ono što je tačno! - rekla je Brena u intervjuu za novi broj Njuzvika.

U nastavku razgovora bila je konkretna.

- Sad duvaju nekakvi potpuno drugi vetrovi. Kad se raspala Jugoslavija, neko je ulazio preko politike da pravi koncerte u Beogradu, a neko je išao preko verskih organizacija. Ide se malo okolo, pa imaš podršku ovu, pa imaš podršku onu, to nije nikakva tajna. Ako te publika obožava, možeš da puniš i pet Arena, ali kada malo zaškripi, onda svako traži pomoć prijatelja - rekla je Brena.



Folk zvezda tvrdi da ona nema takve prijatelje.



Sama otvara sva vrata



- Nemam od koga da tražim pomoć. Prosto sam usamljena žena u toj priči, uvek i bila. Dok je Raka Đokić bio živ, ja sam bila zvezda, a on je vodio računa o meni. Otkad je umro, više nikada nisam imala zaštitnika, naravno, osim svog muža. Svaka pevačica je imala nekog svog ko joj je zaštitnik i ko joj je otvarao vrata. Ja sam ceo život otvarala vrata samoj sebi - zaključila je Brena.



Tim povodom pokušali smo da stupimo u kontakt s Dinom Merlinom. Kako je bosanski pevač na odmoru u Italiji, odgovor smo dobili od njegovog PR tima:

- Molimo vas za razumevanje jer smo se umorili da komentarišemo apsolutne neistine, izmišljotine i laži!



Podsetimo, Brena je imala zapažene koncerte u beogradskoj Areni iste godine kada i sarajevska zvezda, s tim što je ona imala jedan nastup manje od Merlina.

AFERA Pevačica tvrdi da su joj smestili nasilje u porodici

BOTOVI PRIJAVILI DA ME BOBA TUČE





U jednom od prethodnih brojeva Njuzvika bot je priznao da su dobili zadatak da zovu socijalnu ustanovu i prijave nasilje u Breninoj porodici s ciljem da je kompromituju na suparničkim televizijama, zato što je „Grand“ ugrozio njihovo poslovanje. Pevačica priznaje da tada nije ni znala šta su botovi.

- Kad sam to čula, morala sam da guglam da vidim šta znači bot. Kažem mužu: „Bobane, evo sad nas i botovi napadaju.“ To me ne iznenađuje, navikla sam na zakulisne i primitivne priče kojima smo bombardovani u nekoj štampi. Kad je socijalna služba došla kod nas, pitala sam ih: „Izvinite, ko je prijavio nasilje u mojoj kući?“, a oni mi kažu da je prijava bila anonimna. „Znači, te prijave može da šalje Žika, Pera, Laza, i onda ćete vi stalno da dolazite kod nas“. Bile su tri žene i ja sam im se zahvalila - rekla je pevačica.