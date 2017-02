LIBERALNA RADA: Napred, ribe, hvatajte me za dupe! Stars 13:36, 18.02.2017. 1

Rada Manojlović pošteno je izvatana za guzu na jednom nastupu u Švajcarskoj, i to od strane ženskog dela publike!

Ko će pre... Dve ruke mese guzu, treća se prikrada

„Grandova“ pevačica je opet izazovno vrckala, ali ko zna da li bi se devojke oslobodile i pipkale je da Manojlovićeva to od njih nije izričito tražila!- A sada, samo za devojke! Mešaj - rekla je pevačica, a zatim okrenula guzu ka publici.

Da im priđe bliže... Rada se namešta u bolju poziciju

Četiri žene su tada bukvalno navalile na nju, pa su pevačicu dobro ištipale i izvaćarile. Rada je to sa osmehom primila, a potom se okrenula ka devojkama, koje su u transu počele da je hvataju za struk i grudi, ali i za kosu. Muškarci su se primakli bini, jedan mladić je pružio ruku prema njoj, međutim, Manojlovićeva mu je stavila do znanja da to nije dozvoljeno.- Ne mogu muškarci, samo devojke! - raspoloženo mu je poručila Rada.

Zarila kandže... Ostavila otisak na Radinoj zadnjici

Ipak, jedan dečko je na kvarno uspeo da se dočepa Rade, tražeći da se slika s njom. Ona je pristala i ispozirala, a mladić je tu video dobru priliku da Radu ščepa oko struka i uhvati je za dupe!

Malo su popile

TO JE NORMALNO!



Rada je ranije javno pričala o pipkanju na nastupima, a u oktobru 2016. je izjavila da muškarcima ne dozvoljava da joj priđu dok je na podijumu. Ona je tada ispričala i o neprijatnosti koju je imala s pijanom devojkom u diskoteci.

- Devojke su mnogo nezgodnije kad se napiju i njima je normalno da se pipkaju i vataju. Da je muško bilo u pitanju, leteo bi napolje i zviznula bih ga mikrofonom - rekla je tada Rada.

Autor: Foto: Printscreen,Foto: Nemanja Pančić