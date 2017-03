MILICA DABOVIĆ OTKRILA SIMONOVE MRAČNE TAJNE: Roditelji su ga se ODREKLI, evo šta je još SLAGAO!

Bivša košarkašica rešila je da nakon što je stavila tačku na emotivnu vezu sa Šimetom Šiklićem otkrije o njemu sve što domaća javnost do sada nije znala.

Iako se Šime Šiklić poznatiji kao Simon nagodio sa bivšom devojkom Milicom Dabović i priznao krivicu za fizičko zlostavljanje, zbog čega mu je zabranjen ulazak u Srbiju, prašina oko bivših partnera se i dalje ne stišava.

Milica je ubrzo posle Simona nastavila dalje i pronašla utehu u novom emotivnom partneru Vuku, međutim, o bivšem i dalje govori. Ona je za jedan magazin otkrila šta je o Šikliću saznala tek kada je odlučila da sa njim raskine.

"Sve što mi je rekao o sebi bila je laž, počev od njegovog pravog imena, koje nije Simon već Šime, do toga da ima lažni pasoš. Takođe, njegovi roditelji uopšte ne žive u Parizu, kako mi je govorio. Lagao me je da će me voditi kod njih da ih upoznam. Oni žive u Drnišu u Hrvatskoj i odrekli su ga se pre više od deset godina", bez dlake na jeziku otkrila je Milica.

Miličinom novom dečku Vuku ne smeta to što se na njenom telu nalazi istetovirano Simonovo ime, već smatra da se ova šara vrlo lako može prepraviti i dobiti potpuno novo značenje.

"Često se šalimo na taj račun. Vuk kaže da mu ne smeta jer se moj bivši uopšte ne zove tako. Ponekad mi kaže da uopšte ne moram da skidam tetovažu i da ćemo ćerki dati ime Simona", kaže Milica i dodaje:

"Maštamo o tome da postanemo roditelji. Oboje želimo da se što pre venčamo i dobijemo decu. On je iz korena promenio moj život i obožavam način na koji me voli i kakav je kao osoba", iskrena je bivša košarkašica.

