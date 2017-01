MILJANA JE PROGANJALA ZVEZDU GRANDA, A ONDA JE ŠOKIRALA PRIČOM: Mišel je organizovao moju otmicu!

Naime, Miljana tvrdi da je Mišel angažovao drugove da je kidnapuju.

Miljana tvrdi da je sa tim slučajem upoznata i policija, koja ju je spasavala.

- Ta tri momka dolazila su stalno u kafić u Čačku u kojem sam radila. Bili su stalni gosti i jednog dana sam sela u auto sa njima da me odvezu do kuće, da ne bih zvala taksi. I onda su me odvezli u šumu i rekli da im je Mišel rekao da se sa mnom združe i da me malo zaplaše kako više ne bih dolazila pred njegovu kuću i bacala petarde noću. Niko me nije ni taknuo, niti silovao. Oni su me u toj šumi ostavili i rekli mi da ću sledeći put još gore da prođem ako ne prestanem to da radim. Pozvala sam mamu i ona je onda pozvala policiju. Otišla sam do najbliže kuće i tu je došla patrola po mene. Nisam htela da odam momke jer sam štitila Mišela - ispričala je Kulićeva za punim stolom tokom redovnog izbacivanja iz luksuzne vile, a učesnici su bili u šoku.

Kako bismo proverili istinitost Miljanine priče, pozvali smo Mišela, koji je sve njene navode demantovao.

- Još jednom kažem, nije važno šta kaže, nego ko kaže. Samo mali bezuman mozak kao što ga ona ima može to da izmisli. Da je to istina, za to bi se već znalo, policija bi reagovala i ja bih odgovarao. Nema od toga ništa. To je čista glupost. Laž - rekao nam je Mišel.

- Zašto nije ispričala ko su ti momci, ako su to zaista moji drugovi, i da ja stojim iza toga? Zato što me štiti, kažete? Nemoj, molim te, ona da me štiti. To je poslednje na svetu što mi treba. Sve to poričem. Nikome to ne bih uradio, čak ni njoj - rekao nam je pevač vrlo ljubazno i nimalo se nije uzbudio zbog Miljaninih optužbi.

Podsećamo, ovo je samo jedna u nizu dogodovština koje je Miljana podelila sa javnošću. Najveću pažnju izazvalo je njeno priznanje da je pevačevu kuću okrečila u roze.

- Kupila sam farbu, tonere, merdevine i došla taksijem pred njegovu kuću. Oko tri ujutru, dok su svi spavali, prekrečila sam kuću u roze. Pas nije lajao jer me je poznavao, dolazila sam ranije i hranila ga - ispričala je Nišlijka i dodala da je i Mišelovog vučjaka ofarbala u roze.



Foto Marina Lopičič

Alo/D. Panajotović

http://chats.viber.com/kurir