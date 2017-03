MIMI ORO PROGOVORILA O DROGI: Evo šta starleta kaže o kokainu i opojnim sredstvima!

Naime, ona provodi mnogo vremena po klubovima i splavovima, i kako kaže, svuda ima nedozvoljenih supstanci.

"Droge ima svuda, i uveče i preko dana, baš svuda. To sve zavisi od tipa ličnosti i ljudi. Što se mene tiče ja to ne podržavam i postoje mnogo lepše stvari u kojima čovek može da uživa", rekla je ona.

Foto: Printskrin Facebook

Mimi je otkrila i da li je ona konzumirala narkotike.

"Kokain nikada nisam probala, spidove i te neke ostale stvari ne. Travu sam povukla u životu dva dima i to uopšte ali ni to mi se ne sviđa. Više volim da odem da se provedem i malo da se napijem. Sutra kada ustanem sve je u redu, samo sam tada malo raspoloženija i to je to", zaključila je starleta.

Foto: Printskrin Instagram

(Blic)

Autor: Foto: Printscreen