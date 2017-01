MISICA OTKRILA KAKO SE BORI SA RAKOM: Evo o čemu se radi...

Dijana je svojom pozitivnom energijom uspela da ublaži bol, a ubrzo i da dobije pozitivne rezultate. Pored svega, ona je presrećna što je uspela da svojim iskustvom pomogne drugima i putem medija i blogova ukaže ljudima da su kontrole veoma bitne jer svakome može da se desi da se razboli.

Po čemu ćeš pamtiti prethodnu godinu?

"Pamtiću je pre svega po poslednjim dobrim rezultatima, po tome što sam videla koliko sam jaka i pamtiću je samo po lepim stvarima."

Da li to znači da si se sada u potpunosti izlečila?

"Poslednji rezultati su bili dobri. Velika kontrola zakazana mi je u februaru. Sudeći po ovim rezultatima sad, ja smatram da će biti sve u redu. Ide na bolje, što je najbitnije", rekla je Dijana.

"Pre nego što sam se počela da se pojavljujem u javnosti, ja sam putem društvenih mreža pričala o svom problemu. Još tada sam primala puno poruka koje su bile pune podrške. Sada sam upoznala mnogo javnih ličnosti koje su me podržale. Neki od njih su to učinili javno", kaže Dijana i dodaje:



Ono što mi je najlepše u svemu jeste trenutak kada sam snimila blog i kada sam objasnila ljudima koliko je bitno ići redovno na kontrole. Mnoge devojke su mi se posle toga zahvaljivale na tome što sam pisala o tome. Desilo mi se čak i da mi je jednom prilikom javila devojka koja dugo nije išla na kontrole i kada je videla moj blog, tada je otišla. Doktor joj je rekao da se javila u poslednjem trenutku. Bilo je još mnogo takvih poruka i to mi je najveća satisfakcija."

Da li je to bio tvoj cilj kada si počela da se pojavljuješ u medijima i snimaš blogove?

"To mi je bio cilj, da uputim ljude da su kontrole jako bitne i da ne smeju da ignorišu nijedan jedini simptom. Između ostalog, želim da pokažem ljudima da to nije tabu tema, da to svakom može da se desi i da apsolutno niko nije zaštićen."

"Nakon hemoterapije potrebno je da prođe bar pet godina od poslednje terapije, lekari kažu da je to tako najbolje. Potrebno je da se organizam isčisti od sve te hemije i otrova. Volela bih da se ostvarim u ulozi majke, ali nije preporučljivo, tako da sledeće godine neću sigurno."

Koje želje imaš u 2017. godini?

"Imam samo jednu želju, a to je da svi oko mene i ja budemo zdravi", rekla je Dijana.



Da li u 2016. godini imaš dan koji smatraš svojim drugim rođendanom?

"Moj drugi rođendan je 21. maj. Tada mi je urađena manja intervencija greškom i tada sam otkrila svoju dijagnozu. Sada kada sam videla da su mi rezultati nakon godinu i po dana pozitivni, to mi je bilo kao da sam ušla u drugi život. Totalno mi se promenio život, drugačije gledam na sve. Od toga kako treba da se treba hraniti do toga kakve ljude treba imati u svojoj blizini", objasnila je presrećna misica.

