NAJBOLJE SE MEŠAJU LJUBAV I POSAO: Filip se umešao u Prijovićkinu karijeru!

Po ugledu na tatu, i Filip Živojinović rešio je da pomogne svojoj izabranici Aleksandri Prijović. Iako mlada pevačica ima menadžere "Grand produkcije", koji su tu da se pobrinu za njene nastupe, kako saznajemo, Filip se pridružio tom timu i pojedine obaveze preuzeo na sebe.

"Filip je još od početka Aleksandrine karijere davao savete u vezi s njenim poslom, ali je to doskora bilo na prijateljskoj osnovi. Međutim, kako je vreme prolazilo, on se sve više uključivao u njene poslovne poteze. Iako je završio faklutet za menadžment u sportu, Filip je, budući da je odrastao uz Lepu Brenu, već godinama upućen u to kako stvari funkcionišu na estradi. To iskustvo odlučio je da primeni na karijeri svoje drage, što je i nju oduševilo jer se ionako ne razdvajaju i u njega ima puno poverenje", ovim rečima naš izvor počinje da nam otkriva detalje odnosa trenutno najpopularnijeg estradnog para, kojem je blizak, i dodaje:

Foto: Damir Dervišagić

"Osim toga što je prati na skoro svim nastupima i sa njenim menadžerima se dogovara o tome gde bi trebalo da peva, postarao se da Aleksandra napreduje i na drugim poljima. Prema njegovom savetu, Prijovićeva je angažovala kreatora Sašu Vidića, koji je značajno poboljšao njen izgled, što su svi primetili. Filip na tome nije stao, već joj je pronašao saradnike koji će raditi na njenim pesmama i spotovima. On ju je spojio sa Mlađanom Dinkićem i Draganom Brajovićem Brajom, koji su joj napisali najveće hitove. Brenin pastorak je krivac i za Aleksandrin duet sa Acom Pejovićem, koji bi uskoro trebalo da predstave publici. Osim sa Filipom, Aleksandra se o svemu savetuje i sa Brenom, koja joj je podrška", objašnjava izvor.

S druge strane, Filip je zbog novog angažmana zapostavio svoje poslove u Americi.

"Iako je Filip bio uspešan u agentskim poslovima u Los Anđelesu, u poslednje vreme retko odlazi tamo jer se ovde priključio timu koji brine o Prijinoj karijeri. Kako ga je ljubav vratila u Beograd, pomaže i ocu Bobi u vezi s proizvodnjom vina i ostalim poslovima."

Kada smo pozvali Aleksandru, ona nam je rekla:

"Imam svoja dva menadžera u "Grandu", koji brinu o mojim nastupima, a Filip me prati na nastupima i savetuje u vezi s pesmama. On ima saradnike koji dobar njuh za hit."

