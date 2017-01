NATAŠA IZ DNK VARA MUŽA?! Evo šta je VODITELJKA rekla o ljubavniku... ŠOKANTNO!

Naime, ona je u emisiji rekla da joj se montiraju afere i ljubavnici.

NATAŠA DNK OTKRILA: Jurili su me PUŠKOM, PLJUVALI i pretili mi!

"Priča se i da je meni jedan ljubavnik što montira, ali od toga nema ništa", izjavila je Nataša i nasmejala gledaoce, koji su ovo shvatili kao šalu.

Podsetimo, ona je nedavno izjavila da njen posao ne utiče na porodicu.

"Nijednog trenutka ne trpe, porodica mi je na prvom mestu. Imam nekoliko dana snimanja u toku nedelje, tako da sve uspevam da stignem, pogotovo što imam bebu. Muž me podržava u svemu što me zabavlja, a što se mene tiče, ovo je posao kao svaki drugi. On zna da sam hrabra žena od sto kila, tako da se ni u jednom trenutku ne plaši za mene", rekla je voditeljka.

