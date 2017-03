NATAŠA ŠAVIJA ŠOKIRANA: Nisam prostitutka, moje fotke su zloupotrebljene na porno sajtu

Bivša učesnica „Parova”, koja je na stranici erotskih ponuda postavljena pod nazivom Niki, javno se ogradila od svega i tvrdi da ona ne stoji iza ovog profila.

"Zdravo, ja sam Niki. Imam 23 godine. Dobro došli u Beograd. Visoka sam 170 centimetara, imam 55 kilograma. Veoma sam lepa, imam plave oči i dugu kosu. Zovi me posle uzbudljive masaže", piše u ponudi, a u nastavku je istaknut i cenovnik njenih usluga. Za pola sata seksa Niki uzima 120 evra, dok ceo sat naplaćuje 150 evra.

Uz Šavijino ime na sajtu piše da ona pristaje na sve klijente, bilo da se radi o muškarcu, ženi ili svinger seksu, ali na analni seks ne bi pristala.

Kako bismo čuli iz prve ruke kako je završila na porno-sajtu, pozvali smo Natašu.

"Šokirana sam, iskreno, baš sam se iznervirala. Pogotovo što piše da je lokacija prostituke Beograd. Neko ko naleti na taj oglas pomisliće da sam to stvarno ja i da stojim iza toga. Ne mogu da verujem da neko tek tako može da zloupotrebi moje fotografije i upotrebi ih za tako nešto. Drug me je obavestio o tome i poslao link. Lakše mi je sada jer sam se ogradila javno da to nisam ja", kaže Nataša, koja još razmišlja da li da slučaj prijavi policiji ili Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal.

"Razmišljam šta da uradim. Ne volim to prijavljivanje i te procedure po policiji, ali opet bi trebalo, za nauk drugima kojima može pasti na pamet ista stvar. Onaj koji je to uradio meni uradiće i drugim devojkama. Baš sam pod stresom zbog toga, ali ću u narednih nekoliko dana sigurno rešiti stvar", kaže Nataša, koju smo pitali zašto se dvoumi da li da prijavi slučaj.

"Ako aludirate na to da neću da ih prijavim jer sam iza toga stvarno ja, niste u pravu. Znam šta je istina, pred sobom sam čista i to mi je najvažnije, pa neka misli ko šta hoće. Ako ih prijavim, to ću uraditi isključivo da se ovo ne bi ponavljalo, ako ne prijavim, to je zato što toliko cimanje nije vredno toga", kaže Šavija.

