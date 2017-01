NE ŽELE GA U SARAJEVU: Miroslavu Iliću otkazan koncert zbog Draže Mihailovića!

Razlog otkazivanja koncerta je nedavni snimak koji se pojavio na internetu na kojem Ilić na turističkoj manifestaciji "Kupusijada" u rodnim Mrčajevcima u januaru 2015. godine peva pesmu "Morem plovi jedna mala barka", koja veliča Dražu Mihailovića. Drina je objasnio da ne bi ni ulazio u ovaj projekat da je znao da je Ilić veličao četničkog vođu.

"Doneo sam odluku da otkažem koncert. Zatečen sam i ne mogu da verujem šta se desilo. Miroslava vrlo dobro poznajem i da mi je neko pre deset dana rekao da on peva četničke pesme ne bih mu verovao. Čak sam i nekoliko puta rekao "kamo sreće da su svi Srbijanci kao što je Miroslav Ilić" i sad odjednom ovako nešto. Kada je u Banjaluci pevao za srpsku Novu godinu, iz restorana me je ispratio pesmom "Put putuje Latif-aga". Kada smo dogovarali koncert, on je tražio Skenderiju i rekao mi je da ga lepe uspomene vežu za tu dvoranu. Nisam ni mogao pomisliti da se nešto ovako može desiti. Poznavajući strukturu njegove publike, bilo je predviđeno četiri ili pet VIP loža i jedan potpuno novi stejdž. Želeli smo da promovišemo Skenderiju jer je to mesto pomalo zaboravljeno, a sve je trebalo izgledati kao u Holivudu", rekao je Drina.

Foto: Stefan Jokić

On je istakao da su mu prijatelji rekli za pomenuti video, a naglasio je da je čitava priča već odavno poprimila političku notu.

"Ovaj događaj je sada izašao iz domena kulture i muzike i već je ušao u političke vode. U ugovoru s Miroslav Ilićem, ali i sa svakim drugim pevačem sa kojim sarađujem, jasno stoji da on ne sme javno iskazivati svoje političke, religijske i slične stavove. Prema tom ugovoru mogu ga tužiti, ali neću, jer znam da nije takav. On bi otpevao svaku pesmu, bilo kome. Kada sam se čuo s njim rekao mi je: "Faruk, dođi i mesec dana živi u Mrčajevcima - i ti ćeš je otpevati"", završava Drina.

Foto: Stefan Jokić

Ilić je, pre odluke o otkazivanju koncerta, rekao da se ne plaši da peva u Sarajevu.

"Ne vidim potrebu da se otkazuje koncert, smatram da je to glupost. To šta je bilo pre bilo je, bitno je šta je ono danas. Mene uopšte ne interesuje to što se digla tolika buka oko koncerta. Ne želim da se uopšte mešam u to što pojedinci žele da otkažu koncert. Ne plašim se da odem tamo i da pevam, a na nadležnim organima je da, ako dođe do koncerta, maksimalno obezbede da sve prođe bez bilo kakvih problema", rekao je Miroslav.

(Klix.ba/Alo/Lj.T)

Autor: Foto: Damir Dervišagić