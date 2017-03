NEMANJA STEVANOVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Rada je uspela jer je žensko!

Pevač Nemanja Stevanović bez dlake na jeziku prokomentarisao je kolege iz muzičkog takmičenja "Zvezde granda".

Naime, prošlo je 13 godina od prve sezone ovog muzičkog takmičenja koje je osmislio Saša Popović, a jedan od prvih pevača koje je iznedrio ovaj šou Nemanja Stevanović bio treća generacija zvezda „Granda“.

"Prva ekipa su bili Darko Filipović, Steva Anđelković, Slavica Ćukteraš i Tanja Savić, posle su bile Milica Todorović i Jadranka Barjaktarević, jedino su njih iz te generacije nastavile da se bave muzikom, a Milica sad posle 10 godina grmi. Onda smo došli mi", kaže Nemanja.

"Rada Manojlović je odmah odskočila. Ona je žensko i mnogo joj je lakše nego nama muškarcima", rekao je Stevanović, koji ističe da je sa svima ostao u dobrim odnosima.

On je u žižu javnosti dospeo upravo zbog tog takmičenja, ali ističe da nije svako na isti način iskoristio priliku koja mu se pružila. On smatra da Milan Stanković nije trebalo da se zameri Saši Popoviću i da mu je to bio pogrešan korak.

"Milan je bio mlad i mislio je da neće moći da sarađuje sa nekim producentima ukoliko ostane u „Grandu", kaže Nemanja.

