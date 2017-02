NIJE MOGAO DA JOJ OPROSTI: Ona je bila velika LJUBAV Igora Kojića, a evo zašto je ostavio!

"Kada smo raskinuli, Igor me je mnogo razočarao, i nismo bili u kontaktu. On bio je moja prva prava ljubav i tačno je da smo obnovili kontakt. Ponovo sam mu dozvolila da se približi mom srcu, ali videćemo u kom pravcu će to ići", rekla je 2014. godine nekadašnja voditeljka.

Printscreen/Instagram

Sa druge strane, i Jelena je, nakon Igora, pronašla svoju ljubav sa Nemanjom Seležanom, sa kojim ima sina i živi u Americi, tačnije u San Dijegu.