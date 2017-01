OGLASIO SE SIN VESNE RIVAS: Progovorio o maminoj svađi sa Ljubom Pantović

Iako je Pantovićeva zapretila da će ući u "Parove" i raskrinkati Vesnu Rivas jer, kako tvrdi, zna svašta o pevačici i njenoj porodici, Petar Pajić ne želi da se meša u sukom majke i kik-bokserke.

LJUBI PANTOVIĆ PREKIPELO: Ulazi u Parove da zaštiti ćerku! Otkriće ŠOKANTNE stvari o Vesni Rivas!

"Nemam živaca da se prepirem sa Ljubom. Stvarno me to ništa ne zanima. To su njihove rijaliti prepirke, u koje ja neću da ulazim. Sada moram da idem na posao, ćao" rekao je Petar. Petar je dodao i da su njegove izjave izvučene iz konteksta te da nikakve optužbe na račun Pantovićeve nije iznosio.

