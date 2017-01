POBEDNICA PAROVA DOBILA ŠUT-KARTU OD FUDBALERA: Ružicu dečko izbacio iz stana zbog rijalitija

Iako se po gradskim kuloarima poslednjih meseci šuškalo da se Ružica Veljković, aktuelna pobednica „Parova”, tajno viđa sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i da imaju nešto više od prijateljstva, prava je istina da je bivša modelsica do pre samo nekoliko dana bila u vezi sa jednim veoma popularnim i uspešnim fudbalerom.

I taman kada su oboje pomislili da ozvaniče vezu, pa čak i da stanu na ludi kamen, Ružica je od dečka dobila šut-kartu. Ali ne samo to, on ju je izbacio iz stana jer je ponovo želela da uđe u rijaliti Parovi.

- Ne mogu da vam kažem o kom fudbaleru je reč, ali priznajem da sam ostavljena. Bili smo mesec dana u vezi i bilo nam je baš lepo. Ludo sam se zaljubila, kao nikada do sada. Meutim, moj dečko već od starta nije znao da se nosi sa mojom popularnošcu i to nas je koštalo veze - započinje svoju ispovest Veljkovićeva i nastavlja tužnim tonom:

- Povukla sam se iz medija zbog njega, ali nije vredelo. Smetalo mu je što se piše da sam sa Gastozom, sa ovim, sa onim, i nekako je to trpeo. Meutim, kada sam dobila poziv da uem u „Parove”, ja sam otišla na televiziju da pregovaram o ulasku i tada je načisto poludeo. Ja sam ga uveravala da samo hoću da uzmem novac koji mi duguju kao pobednici, ali da ne planiram da uem u rijaliti. Nije mi poverovao, svašta mi je rekao! „Šta će ti rijaliti? Imaš sve pored mene. Ne trebaju ti pare, ja ću sve da ti pružim”, vikao je i posle kraće rasprave je raskinuo i izbacio me iz stana - otkriva Ružica, objašnjavajuci da on ne živi u Srbiji, ali da u Beogradu ima stan, u kojem su živeli zajedno tokom kratke romanse.

Da zlo bude veće, Ružica je imala priliku da se pomiri sa deckom, ali je tu priliku upropastila.

- Slavila sam Novu godinu u jednom hotelu u Beogradu. On me je zvao da mi čestita praznike, a ja sam bila mrtva pijana. Nije mogao da veruje da sam ponovo počela da se opijam. „Ponovo si odvaljena! Ko zna šta radiš tamo i sa kim”, rekao mi je i prekinuo vezu - ispričala nam je Ružica i istakla da ne želi da se odrekne karijere i medija zbog tog momka, ali da želi da se pomiri sa njim i da se nada da će joj se ponovo javiti kako bi obnovili vezu.

- Stvarno bih volela da se javi. Mnogo mi se dopada! Ma udala bih se za njega! - ovim rečima je Ružica završila razgovor sa nama.

Alo/D. Panajotović

