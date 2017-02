PREŽIVELA DRAMU: Godine provela u IZBEGLIŠTVU, menjala adrese, a danas devojčica iz Čolinog spota...

Prije toga je publiku na prostoru bivše Jugoslavije osvojila ulogom Amele u filmu “Kuduz”, kada je imala samo šest godina. I baš kada je njena karijera prave male zvijezde krenula uzlaznom putanjom, buknuo je rat.

Sa roditeljima i mlađim bratom Viktorom godine je provela u izbjeglištvu, mijenjajući adrese, gradove i zemlje da bi se nakon Zagreba, Beograda i Rusije, napokon skrasila u Australiji. Danas ima 33 godine i bavi se režijom, produkcijom i marketingom.

Ivani je "Kuduz" otvorio mnoga vrata. Nakon uspešne uloge dobila je poziv od Gorana Bregovića sa ponudom da učestvuje u pesmi "Čaje Šukarije" sa Čolom. Roditelji su je pitali da li bi ona to želela, a za nju je sve to bila igra.

(VIDEO) JA SE ZOVEM IVANA, A TATA ME ZOVE ZLATO: Evo čime se danas bavi Čolina zvezdica!

"Sećam se snimanja u studiju sa Zdravkom gde sam ga zezala da je curica zato što ima tako dugu kosu. Čini mi se da je promenio imidž za tu ploču jer je na albumu lepo zalizan sa kraćom kosom. Možda je moja primedba uticala", otkrila je Ivana Legin".

Ivana živi i radi u Australiji. Ima 33 godine i bavi se režijom, produkcijom i marketingom. Njenu karijeru prekinuo je rat, a nakon toga je javni život više nikada nije privlačio. Istina, ona u Australiji jeste ostvarila nekoliko uloga, ali su, kako je otkrila, bile amaterskog tipa.

Nakon izbijanja rata, Ivana je iskusila izbeglički život koji je i danas ostavio ožiljke na njenoj duši.

Izbeglištvo je išlo preko Beograda, Zagreba, Rusije pa tek onda do Australije. Kao i svima ostalima koji su lutali svetom pokušavajuci da nađu svoj kutak mira i sigurnosti bilo je nemirno, nesređeno i nestabilno.

Foto Printscreen/Instagram

"Tek što smo se navikli na jednu školu i način života, našli smo se u drugom okruženju sa novim jezikom i kulturom. Nije bilo lako, ali ovakva iskustva definitivno jačaju. Mali ožiljci će uvek biti prisutni, nekada će da zasvrbe ili da se upale, obično kada to najmanje očekujemo. Međutim, na to gedam kao proživljeni život i kad taj ožiljak zasvrbi samo me podseti da sam u 33 godine preživela nešto što mnogi nisu sa 90", rekla je Ivana.

lolamagazin

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Facebook Printscreen