PUSTITE GA NA MIRU: Ćerka Đorđa Balaševića PROZVALA tatine fanove!

Ona je rekla da joj ne prija kada u njenom prisustvu neko vrišti za njenim ocem.

"Ja to ne volim, zato što se pojavljuju razne žene raznih godišta koje vrište, ciče, tresu se. Ja znam da su sve to fanovi, ali prosto to je moj otac i ne volim to vrištanje", rekla je Jovana. Ona je ispričala anegdotu iz perioda kada su Balaševića ssaleteli obožavaoci.

"Moj otac nosi moju ćerku do kola, zaustavlja se auto iz Leskovca: "Joj ovo je neverovatno, mi moramo..." Moj otac u majici kratkih rukava na minus deset, pustite ga na miru!" rekla je Jovana u Eksluzivu.

