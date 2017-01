RADA MANOJLOVIĆ ZA KURIR: U Novu godinu ulazim s dugovima!

U životu Rade Manojlović mnogo šta se promenilo otkako je uplovila u ljubavnu vezu s Harisom Berkovićem. Pevačica je zbog njega prestala da pije lekove za smirenje, postala je srećnija i zadovoljnija sobom, ali ljubav s pobednikom „Zvezda Granda“ je i skupo košta!



Kako je otkrila za Kurir, zbog Harisa je napravila nesvakidašnji račun za mobilni telefon.



- Staru godinu završavam srećna, ali u novu ulazim s dugovima. Potrošila sam grdne pare na roming. Račun za telefon mi je preko 2.000 evra! To je zato što sam non-stop na vezi s Harisom (smeh).



Ali ljubav preko žice nije bila dovoljna, pa je Rada sredinom meseca na nekoliko dana odletela preko Bare samo da bi se videla s Berkovićem. Pitamo je kako joj je bilo...- Uh, ne dirajte rane moje, ne budite uspomene. Bilo mi je prelepo. Četiri dana smo proveli na Floridi. Eto šta mi uradi ljubav, da na pet dana odem iz Srbije. Jeste da sam tamo odmorila dušu i telo, ali ne volim da letim avionom. Ovo sigurno ne bih uradila ni zbog koga drugog! S Momirom (Gajićem) bila sam tri godine i nisam otišla u Tursku, gde je radio, a ni zbog Milana (Stankovića) nisam išla u Oslo. S Harisom je ljubav prava. On mi pokazuje to isto i, kada neko iste stvari i ludosti radi zbog tebe, onda ne možeš da ne uzvratiš. Mami te, vuče te, želiš da uradiš sve za tog muškarca. Sada jedva čekam da se vrati i da budemo zajedno. Zbog njega nisam noćima spavala, ali ne zbog ljubomore i brige, već zato što smo se tada stalno zvali i dopisivali.

Skromna

POKLON OD HARISA I STAN OD 200 KVADRATA!



Koje su ti želje u narednoj godini?

- Želim stan od 200 kvadrata. Ne mora da bude u srcu prestonice, ali mora da bude velik. Ne znam gde ću s garderobom i obućom. Uradila sam veliki hit, koji ću uskoro predstaviti i koji će mi pomoći da ostvarim i taj san.



Šta želiš da ti Deda Mraz donese?

- Poklone sam već uzela. Cela ću da šljaštim. Sad mi ni stilisti ne mogu ništa. To što mi je dečko kupio je toliko „in“ da niko ne može da kaže nijednu lošu reč. Ovo što ću poneti ide bukvalno na sve.

Nedavno je izjavila kako je uz Harisa prestala da pije pilule za spavanje, jer se pored njega smirila i sredila i svoj život i svoje misli.- Kompletno sam se skinula sa lekova za smirenje i spavanje. Imala sam tešku psihičku problematiku, ali to je sada iza mene. Tek sad razumem pušače i narkomane. Oni su robovi poroka. I ja sam bila zavisnik od malih pilula. Nisam mogla da zaspim, hvatala me je panika. Preko veze sam molila medicinske radnike da mi daju lekove. Za mene je to bio zatvor.Posle novogodišnjih praznika planira odmor. Naravno, s Harisom.- Prošle godine smo bili na Maldivima, a sada možda odemo na Bali. Verujte, samo želim da pobegnemo bilo gde, pa makar i u Dubai.Dok završavamo fotografisanje za specijalni, novogodišnji broj Kurira, Rada kaže da joj je 2016. godina bila najbolja do sada.- U potpunosti sam uživala! Početak godine mi je obeležio duet s Harisom, sredinu hit „Metropola“ i kraj opet duet s njim. Ništa bolje nije moglo da bude. Haris je moj početak i kraj.

