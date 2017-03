RADA RADENOVIĆ ŠOKIRALA IZJAVOM: Kada se moj sin oženi, spavaću IZMEĐU žene i njega!

Rada Radenović gostovala je u emisiji, gde se potegla kakva će ona biti kada se njen sin oženi i odraste.

"Ja znam gde cu da spavam kad se moj sin oženi - u sredini. Kad se vrati iz Podgorice, mesecima priča onim staropodgoričkim dijaletkom. Kaže: "Majko, znaš li đe ćeš da spavaš kad se oženim? U sredinu". On je navikao sa majkom da spava. A ja kažem, blago tvojoj ženi. To je naša šala, a to je i logično kada je ovako mali. Tek je krenuo u školu, naravno da će se to promeniti", ispričala je kroz osmeh Rada u emisiji "Ja to tako".

Kasnije su se ostali gosti šalili sa Radom na račun toga gde će spavati kasnije, na šta je voditeljka imala kratak, ali jasan odgovor.

"Uvek spavam u svom krevetu", rekla je Rada.

EPK

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Printscreen