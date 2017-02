RAT NA POMOLU: Ljubin dever ulazi u Parove da je uništi!

Bodi-bilderka je u rijalitiju optužila Srboljuba da je zlostavljao njene ćerke i da joj je žao što ga nije prebila, pa će joj produkcija večeras dati priliku da to i uradi

Najpoznatija srpska rijaliti sapunica o porodici Subotić se nastavlja. Kako Kurir saznaje, u vilu „Parova“ večeras će ući Srboljub Subotić, bivši dever Ljube Pantović.



Njegov ponovni dolazak biće veliki šok za Ljubu, koja je tek postala učesnik rijalitija i koja je upravo prilikom ulaska u „Parove“ odmah oplela po Srboljubu.

- Srba je zlostavljao moje ćerke. Gađao ih je peskom i metlama, udario je Aleksandru i ja sam ga prijavila policiji. Žao mi je što ga nisam prebila, on je zlo od čoveka. Cinkarošu, odmakni se od moje porodice. Platiću ti lečenje, Srbo! - vrištala je Ljuba pre pet dana, ne sluteći da joj produkcija „Parova“ sprema neprijatno iznenađenje.

- Biće zanimljivo videti da li će Ljuba Pantović i kad se Srba pojavi uživo pred njom biti toliko drčna i hrabra kao pre nekoliko dana. Znamo sigurno da Srboljub ima mnogo informacija o Ljubi koje će bez zadrške otkriti u emisiji - kaže za Kurir izvor blizak produkciji „Parova“.

Srboljub Subotić je u januaru gostovao u „Parovima“ i najviše kritika uputio je svojoj bratanici Aleksandri, koja je plakala dok se raspravljala s njim i na kraju napustila dnevnu sobu. On je tada osuo paljbu po ocu njene ćerke, Aleksandru Čabarkapi.- Čabarkapa je nabeđeni kriminalac, čovek koji nema grama mozga i koji redovno dobija batine po zatvorima - rekao je Srba i priznao da je ponekad bio nasilan prema Aleksandri.- Svi znaju da ja nikad nisam hteo da nasrnem na nju. Medutim, ona je više puta nasrtala na mene, čak su i novine pisale da je pokušala da me prebije. Ona je ovde veoma fina u odnosu na to kako se ponaša prema ocu i porodici - izjavio je tada brat Karađorđa Subotića.

Kako Kurir saznaje, večeras bi u vilu nakratko mogla da uđe i Gorana Subotić, mlađa ćerka Ljube Pantović.



Srba Subotić je nedavno otkrio da je Goranu upravo Pantovićka izbacila iz kuće još pre tri godine.

- Gorana ne priča s Ljubom tri godine. Oduzela joj je garderobu, pasoš i sva dokumenta, izbacila ju je iz kuće zato što se nije složila da Gorana proslavi rođendan kod dečka. Gorana od tada živi u Kaluđerici s dečkom. Pitajte Aleksandru zašto sestru nikad ne spominje - rekao je Srba u januaru, kad je bio specijalni gost u emisiji posvećenoj „Parovima“.



Aleksandra je demantovala da ne razgovara s Goranom, ali nije htela ništa da kaže o odnosu mame i sestre.

