SESTRA KRISTIJANA GOLUBOVIĆA ULAZI U PAROVE?! Evo šta je BISERKA poručila LJUBI i ALEKSANDRI!

Kako njenog brata najviše provociraju i pljuju Aleksandra Subotić i njena majka Ljuba Pantović, sasvim je izvesno da će se s njima prvo obračunati, kai u sa Jelenom Krunić.

"U Parovima bih ušla više iz besa jer pojedini učesnici pričaju ko nije tamo, a ja kao sestra i neko ko njega voli i poznaje mogu da im odgovorim. Nisam osoba koja je interesantna za takav šou jer ne živim tim životom, normalna sam, vaspitana, emotivna i previše hrabra, pa ne bih dozvolila nijednu uvredu, niti pokušaj da me neko udari. Vratila bih 100 puta više. Živim i radim u Nemačkoj i tu sam samo kao podrška bratu", objašnjava Biserka, a na pitanje šta Ljuba i Aleksandra imaju protiv Kristijana odgovara:

Foto Kurir

Ja o te dve gospođe, gospođice, majke, babe ili suparnice ne žilim da mnogo pričam, pre svega jer ih ne poznajem. Ali i te kako poznajem svoga brata i on se nikada ne bi spustio na njihov nivo da ga one prve nisu stavile u usta. Boli ih to što im je prebio dečka iz Kaluđerice, pa otuda ti napadi i vređanja, verovatno mu to ne mogu da oproste. Zato mu Ljuba nije pružila ruku na Farmi, Aleksandra je morala da ga spomene da bi došla do malo pažnje. Aleksandr aje čak pljuvala malog Šijana i Breninog sina Viltora, od kojih će glava kada izađe, ali ona mozga nema da to shvati", rekla je Biserka.

Ona otkriva da majka Milanka najgore podnosi napada na sina. "

"Kao i svaka majka , ne može da bude imuna na ovakve uvrede, to boli. Ali ne bole njihove reči, već laži. Do sada je ćutala o svemu, ali ovaj put smo odlučile o svemu da na svaku uvredu odgovorimo uvredom i istinom. Kada je čula da je Ljuba spominjala pokojnog supruga, unuke i ostgalo, počela je da plače. Ona je žena u godinama i ne u tako dobrom zdravstvenom stanju zato poručujem dotičnoj šampionki da mrtve ostavi na miru, da decu ne uzima u usta jer deca su uvek nedužna.

LJUBA SPREMNA, ULAZI U PAROVE: Kristijan nije dostojan da me NA.UZI! Ne može ni CIPELE da mi OBRIŠE!

KRISTIJANOVA MAMA ODBRUSILA LJUBI: Na.uzi se da vidiš da li je moj sin devojčica!

LJUBA OTKRILA ŠTA KRISTIJANU RADE U ZATVORU: Evo zašto ga zovem Kristina!

Ljuba Pantović otkriva NAJPRLJAVIJE detalje iz života Karađorđa, Golubovića i Čabarkape!

Alo/Biljana Radulović

http://chats.viber.com/kurir