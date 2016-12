SNEŽANA ĐURIŠIĆ PROGOVORILA: Evo šta zaista misli o Jeleni Karleuši!

Naime, pevačica je otkrila svoje mišljenje ali je ipak pokušala da ostane suzdržana što je više mogla.

"Ona izgleda kao milion dolara, mora se priznati. Ona svoj posao radi tako kako misli da treba i kao takva postoji skoro 20 godina, tako da to treba poštovati. E, sad, da li se to meni sviđa ili ne, to uopšte nije važno", istakla je Snežana i dodala da neće da komentariše da li se njoj sviđa to što Karleuša radi ili ne.

"Neću da komentarišem. Prvo nije pristojno, drugo nema potrebe", rekla je ona.

Foto: Damir Dervišagić

Pored Jelene, Snežana je otkrila i u kakvom su odnosu Saša Popović i žiri Zvezda Granda.

"Naš direktor Saša Popović se uvek trudi da neku inovaciju ima svake sezone, tako da ne brinem na tu temu. Znam da on misli o svemu. Mi smo tu da uradimo ono što on kaže… Nekad i ne uradimo ono što on kaže… (smeh) Dobri smo, ja mislim da smo dobri. Postali smo zabavni program i to je ono što je ono dobro da narod gleda, a usput i sluša decu."

