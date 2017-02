SORAJA PROZVALA STANIJU: Reč STARLETA se koristi pogrešno, kod nas to NE postoji! Stars 18:57, 05.02.2017. 11

Soraja se zaista potrudila da objasni zašto uz njeno ime ne treba da stoji "starleta".

"Iskreno, ne znam u kom su trenutku uveli taj termin. Kad se u svetu neko nazove tako, to je kompliment, jer su to obično mlade, uspešne i lepe devojke koje imaju zanimanje modela i slično. Ali kod nas kako ko prekrši zakon i uradi nešto loše odmah dobije taj epitet. Ne znaju kako nekog da nazovu i onda moraju da stave taj termin i onda razumem potpuno ljude što su zgranuti kad se taj termin pomene, jer ljudi odmah očekuju nešto loše uz to, da je nekog pokrala, da je završila u zatvoru i slično", rekla je Vučelićeva.

Kada je Soraja objasnila da je taj nadimak dodeljen pogrešnim devojkama i da su zbog toga druge nastradale, u raspravu se ukjlučila Jelena Golubović.

"Na zapadu su starlete zapravo glumice koje žele da dođu do bolje, glavne uloge i rade svašta nešto producentima ili menadžerima i zato je ta reč prešla kod nas. I ta reč se i kod nas koristi za žene koje žive od svog tela", objasnila je Jelena.

Soraja je komentarisala i to što je Stanija postala pevačica.

"To bi bilo isto kao kad bi se ozbiljne pevačice ljutile što je epitet pevačica dodeljen nekim novokomponovanim koje stvarno nemaju pojma da pevaju. Danas ne možeš da utičeš na te stvari, ti epiteti treba da te zabavljaju, a ti da svoj posao radiš kako treba", rekla je Soraja u emisiji "Nedeljno popodne kod Lee Kiš".

