SVE ZBOG DEČKA: Jelena Krunić RAZBILA lampu u Parovima i posekla se!

Ubrzo se smirila i legla da odmara.

Pošto se probudila, ponovo se rasplakala i rukom udarila u lampu koja je bila iznad kreveta. Lampa se razbila u paramparčad, a Jelena Krunić se posekla. Odmah je odvežena dežurnom lekaru, a s obzirom da je ranije pokazivala znake depresije i anksioznosti, zbog čega pije I terapiju, preporuka je bila da je pregleda psihijatar.J

Jelenu su pregledali psihijatri Laze Lazarević, sa kojima Hepi televizija sarađuje i čiji stručnjaci uredno kontrolišu psihičko stanje takmičara “Parova”.

Krunićeva je sve vreme negirala suicidne ideje, objasnila da se povredila u naletu besa, poslečega joj je propisano mirovanje i odmor.

Uveče se, međutim, pojavila u programu, kad ju je pozvao dečko, koji joj je rekao da je podržava i da je neće ostaviti.

"Ušla sam da bih zaradila novac za bolesnog oca. Nije dobro što sam ovo uradila, jer sam povredila sebe i naudila sebi, a to više neću ni zbog koga da radim. Nije u redu da mi momak čita poruke, proverava, zove prijatelje i govori da napustim rijaliti, inače će me ostaviti, jer neću to da uradim i ne mogu. I mama zna da je sve što sam pričala na poligrafu već poznato, ne znam što vas to sada povređuje".

Jelena je dodala da nije tačno da je želela da sebe da iseče, već da razbije lampu, prilikom čega se posekla. Inače, ovo je drugi puta da se ona povredi razbijajući nešto, prošli put je bilo kad je razbila staklo vile, i isekla prst.

