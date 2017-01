TOPALKO STROG PREMA HELENI: Tata mi je ZABRANIO da mu muvam kolege!

Zbog nagle popularnosti koju je stekla učešćem u njegovom spotu za novu pesmu "Ljubavna terapija", folkerova jedinica svakodnevno dobija ljubavne poruke od naših poznatih pevača, što se njenom ocu nimalo ne dopada.

S obzirom na to da je imala tatin blagoslov dok se zabavljala sa njegovim mlađim drugarima Jocom Stefanovićem i Slobom Vasićem, ovog puta lupio joj je zabranu jer smatra da ne treba da se petlja sa likovima iz estradnih krugova.

foto Damir Dervišagić

Pozvali smo Helenu za komentar i ona je potvrdila nasa saznanja.

"Vi uvek sve čujete. Glupo je to komentarisati jer se tata nikada nije mešao u moj emotivni izbor, čovek jednostavno ima svojih obaveza. Naravno da se interesuje kada je reč o mojim partnerima jer kao i svaki otac ne bi dozvolio da mu ćerka šeta sa nekom kabadahijom, ali moja reč je poslednja. Ne voli kada me napadaju njegove kolege jer ga svi cene i poštuju. Nedavno smo nešto pričali, pa mi je u šali rekao da mi zabranjuje da muvam njegove kolege. On je ozbiljan car ", požalila nam se Topalkova lepotica koja se za novogodišnje praznike provodila po Evropi sa društvom.

foto Dragan Kadić

Marija Dejanović

