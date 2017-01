(VIDEO) LEPI MIĆA ŽESTOKO POPLJUVAO STANIJU: To je muzički GENOCID! Gde ona nastupa, u štali?! Stars 19:19, 28.01.2017. 0

Mića nije štedeo reči dok je komentarisao Stanijino pevanje. Naime, on smatra da novopečena pevačica ne zna da peva i da će njena muzička karijera kratko trajati.

"Želim Staniji uspešnu karijeru, mislim da će trajati još nekoliko meseci. Mislim da je to klasični genocid nad muzikom, kada neko ko ne ume da sluša, a kamoli da peva, radi to. To je genocid! Muzički stručnjaci, uvedite neke kontrole, komisije, policije. Uradite bilo šta!

Zamislite sad da uzmem hirurške makaze, odem u Klinički centar i kažem: "Ja sam hirurg, to želim da budem" i počnem da operišem ljude", poručio je Mića i dodao:

"Bitno je da Stanija pokaže svoje d.pe, silikone i ona, kao, divno peva. Ona ima nastupe? Gde nastupa, u štali?" bio je oštar Mića uJutarnjem programu.

Pogledajte šta je sve rekao za bivšu farmerku:

