(VIDEO) PA OVO JE HIT: Poslušajte kako Bora Drljača peva na engleskom! SPEKTAKL!

Bori je pokušao da otpeva pesmu "Money, Money", koju izvodi ABBA, ali nije baš jasno na kom je to jeziku Drljača peva u "Nedeljnom popodnevu" kod Lee Kiš.

"Moni, moni, must be funi in the ricme vor", pevao je Bora.

Ovo nije prvi put da Drljača pokušava da peva na engleskom, pa je tako i svom drugu i kolegi Eri Ojdaniću čestitao rođendan otpevavši Happy Birthday.

Autor: EPK,Foto: Printscreen