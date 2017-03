(VIDEO) TEORIJA ZAVERE: Jugoslav Petrušić tvrdi da je Toše Proeski UBIJEN! Evo šta kaže...

Sada je te teorije javno izrekao i kontroverzni Jugoslav Pertušić, nekadašnji špijun i jedan od optuženih za organizovanje atentata na Slobodana Miloševića.

On je gostujući u jednoj makedonskoj emisiji izneo argumente za teoriju da smrt popularnog pevača nije bila nesrećan slučaj.

"Brzina kojom se kretao džip, i njegova polovina koja je udarila u kamion, nije mogla a da ne povredi ozbiljno vozača i saputnika koji je sedeo iza. Ne postoji ni teoretska mogućnost da sila koja je delovala unutra prilikom udara te strane u kamion, pošto je džip robusno vozilo, ima veoma jake varove, veoma je snažno, prilikom razaranja i rasturanja tog dela, na drugom delu gde su se nalazili ovi ljudi, imali bi takve povrede, vidljive po telu, da bi morali da završe u bolnici. Vazdušni jastuci su morali da budu otvoreni, povrede koje bi imali na telu bi morale da se leče ako ništa drugo bar jedno dve-tri nedelje da leže. Sila je tolika bila da oni nisu mogli da izađu nepovređeni. Ne želim da se bavim time kako su to namestili, ali to je nemoguće", rekao je on.

"Radilo se o ubistvu. Koji su razlozi i motivi ja ne zalazim u to niti želim niti me to interesuje. Samo znam da ljudi koji pričaju o tome, pričaju kao šarlatani.

Petrušić je srpsko-francuski agent i kontraobaveštajac i pripadnik Francuske vojno-obaveštajne službe DRM, Francuske legije stranaca, jedan od glavnih organizatora kontraobaveštajnih operacija tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, kao i učesnik tokom operacije u Srebrenici i jedan od optuženih za organizovanje i pripremu atentata na bivšeg predsjednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića.

Podsetimo, Toše Proeski poginuo je u saobraćajnoj nesreći 16. oktobra 2007. godine, na autoputu u Hrvatskoj, dok je iz Skoplja putovao za Zagreb. Za volanom je bio njegov prijatelj i vozač Georgij Georgijevski, koji je u jednom trenutku izgubio kontrolu nad vozilom i udario u kamion. Toše je stradao na licu mesta. Na zadnjem sedištu bila je Tošetova menadžerka Ljiljana Petrović.

Avaz

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: AP