NIKAD NIJE KASNO ZA MITO Žika Jakšić: Grand veterani me podmićuju!

- Ja radim, mene je teže dobiti od predsednika! Šalu na stranu, imam dosta posla, mora da se radi.



Kako ste zadovoljni projektom „Nikad nije kasno“?

- Uh, prezadovoljan sam jer se razlikuje od mnogih. Ima neku toplinu i duh, emisija je posebna. Isprofilisala se jedna grupa ljudi koja gleda taj šou, pa mi je zbog toga još draže.



Čija vas je sudbina najviše potresla?

- Mnogi su se namučili. Dešavale su se vanserijske stvari u njihovim životima. Recimo, jedna gospođa ima dete s posebnim potrebama i bori s tim godinama. Tako nešto ne može da ne izazove posebnu emociju. Zatim, bila je kandidatkinja koja je bila ranjavana, osuđivana i zbog toga odbijana od nekih ljudi. Jedan se kockao, izgubio silne pare, pa je morao sa ženom da kopa po njivama za nadnicu da bi preživeli kao porodica.



A je l‘ su uspeli pojedinci da iskoriste šansu koju ste im pružili?

- Kako da nisu! Mnogi su ostvarili san da zapevaju na „Grandovoj“ sceni. Nekako im se time život zaokružio, s druge strane, oni koji su duže u ovom takmičenju već snimaju svoje pesme. Niko ne očekuje od njih da postanu megazvezde, ali oni koji aktivno pevaju postali su mnogo uspešniji.



Da li su vam nudili mito?

- Nego šta, ali od ovih takmičara što su sada aktuelni - ne! Imao sam slučaj da je čovek iz Beča počeo na tu temu i odmah sam ga izbrisao. Rekao sam mu da me je potcenio samim pitanjem da me nagradi za učešće i time je sebe eliminisao iz takmičenja. Ovaj projekat je pun duše i neću da me neko vređa na taj način. Ja tim ljudima želim da dam šansu, to nema cenu.



Kako se uopšte rodila ideja za taj projekat?

- Kumovao sam u svom rodnom mestu i sreo sam pevača kog nisam video 30 godina. On je briljirao na tom nastupu i sa 62 godine peva kao i tada. Počeli smo priču i rodila se ideja. Došao sam kod Popovića, predložio sam mu i napravili smo priču.



Kad će vaša supruga da se vrati na muzičku scenu? Ne date joj da izađe iz kuće.

- I kuća ima svoje draži, nije sve na sceni.



Je l‘ se to plašite da ne nađe nekog mlađeg? Ipak, ona je mlada.

- Zaista se ne plašim. Svako ima svoj život i sudbinu. Mi smo se dogovorili da se ne plašimo, nego da uživamo u toj našoj različitosti. Ni razliku u godinama ne osećamo. Eto, sad pričamo i o drugoj bebi, ali moj posao je zahtevan i jeste da i Dajana voli scenu, ali njoj nije cilj da ide po klubovima i da peva. Ne zanima je to. Shvatila je suštinu posla i sebe ne pronalazi u tome. Pronalazi zadovoljstvo u tome da se bavi detetom. Dajana je lepo vaspitana devojka, koja je rasla u porodici gde je vaspitanje najvažnije. Ni u ranoj mladosti nije ludovala. Zna šta hoće, ali i šta neće.



Neki kažu da „Zvezde Granda“ dominiraju samo zahvaljujući tome što se žiri svađa, a ne zbog kvaliteta kandidata.

- Nije tako. Mi se nadgrađujemo stalno. Tačno je da žiri ima veliki uticaj na emisiju, a i treba da ima. Dosadno je da ne komentarišu jer su duhoviti i prihvatili su ulogu koja im je namenjena. Jeste da se svađaju, ali su deo tima koji daje rezultate.



Kad će Srbin da pobedi u „Zvezdama Granda“?

- To ne mogu da kažem jer smo postali regionalni projekat. Neutralni smo, ovde se radi takmičenje u pevanju i nije važno odakle je pobednik jer ljudi glasaju. Ja nemam vremena da se bavim ljudskom sujetom niti politikom, isključivo muzikom.



Ljudi misle da vi u „Grandu“ spavate na parama?

- Pa, svi spavaju na parama. I fudbaleri, košarkaši i političari spavaju. Svi pričaju koliko neko zaradi, a treba i uložiti. Ne znate koliki su izdaci.



Svi bi da se uvale u „Grand“.

- Moraju to da zasluže. Onaj ko misli da ima kvalitet, a nema novca sebe da finansira, mi smo tu.



Da li savetujete vašim pevačima da se školuju?

- Da, ali kad krenu na taj zanat, veoma je teško uskladiti školu i posao. I pevački zanat je jedna škola. Tu ima mnogo odricanja.



Mnogi su degradirali tu profesiju.

- Tako je bilo i pre 30 godina. Pevača ima mnogo, ali iz kvaniteta se rađa kvalitet. I ja sam trenirao fudbal, trčao sam za loptom, ali nisam zaigrao u Realu. Svi bi hteli da budu Mesi, ali ne može.



Slavici Ćukteraš nisam čestitao rođenje ćerke



Jedino ste se ogrešili o Slavicu Ćukteraš. Kažu da vas je mnogo volela, ali da joj ta ljubav nije bila adekvatno uzvraćena.

- Ma, neću o tome. To je bilo pre 12 godina.

Da li ste joj čestitali rođenje deteta?

- Ma, ja nemam vremena ni sebi da čestitam rođendan. Ne bih da obrađujem tu temu.

Ljiljana Stanišić





http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Dragan Kadić,Foto: Damir Dervišagić