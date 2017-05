AMSS: SAOBRAĆAJ UMERENOG INTENZITETA

BEOGRAD - Saobraćaj na svim autoputevima i ostalim frekventnijim putnim pravcima je umerenog intenziteta, dok na naplatnim rampama nema zadržavanja, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).



Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja od 20 minuta. Produžavaju se radovi do 20. juna na delu autoputa E-75 do centra Vrčina, a saobraćaj se obavlja naizmeničnim propuštanjem vozila.

Sabraćaj je izmenjen i na putu kod tunelu Šarani i do 2. juna će se obavljati u levoj tunelskoj cevi. Na deonici Čačak - Ovčar Banja doćiće do izmene režima saobraćaja do 17 časova zbog bušenja pored potpornog zida na lokaciji izmedju Pejčine krivine i tunela.

Do 10. juna trajaće presvlačene kolovoza koje se izvodi u okviru saniranja mosta Krivaja na delu autoputa smer Subotica - Novi Sad, a saobraćaj je preusmeren u zastavnu traku jer su zatvorene preticajna i deo vozne trake, saopštio je AMSS.