(KURIR TV) DSNL O KONTROLI MEDIJA Kovačević: Medijsko tržište u Srbiji u najvećoj meri kontroliše Vučićev kum

Gosti u emisiji Ratka Femića su glavni i odgovorni urednik Danasa Dragoljub Petrović i novinar Antonije Kovačević.

Antonije Kovačević rekao je da medijima u Srbiji upravljaju ljudi iz okruženja Aleksandra Vučića.

"Danas umesto Đilasa i Šapera koji su nekada obavljali tu funkciju imamo neke druge ljude koji su bliski ili čak vrlo bliski vladajućem režimu i Aleksandru Vučiću i oni tu funkciju, čini mi se da su shvatili još ozbiljnije nego što je svojevremeno shvatila Demokratska stranka. Mnogo rigoroznije upravljaju tim resursima i mnogo rigoroznije se odnose prema onima koji ne iznose istinu, onu koju njima odgovara, a mnogo su lakše ruke kada je u pitanju to davanje prema medijima koji su spremni da poslušaju, čak i da budu kreativni u tom smislu pa da sami izmisle nekakvu istinu koja će odgovarati ovoj bolumenti na vlasti", ocenio je Kovačević.

Prem njegovim rečima, svedoci smo činjenice i znamo koji to tabloidi rade otvoreno za državu, čak su u njenim, konkretno, u vlasničkim rukama.

"Nedavno smo imali slučaj tabloida Alo, u kome sam ja svojevremeno bio glavni odgovoni urednik, koji je bio u vlasništvu kompanije Ringier i Aksel Špringer, jedne ozbiljne franšize nemačko-švajcarske, i ta novina je kupljena od strane istog, nazovimo ga kartela. Da ne ponavljam uvek prijatelji, kumovi, rodbina Aleksandra Vučića. Koliko ja čujem u toku je kupovina, zapravo pregovori o kupovini Blica. Ako se to desi onda zaista nećemo moći da govorimo o slobodi medija, osim o usamljenim slučajevima medija koji pokušavaju da iskoče malo iz tog zadatog toka", rekao je Kovačević.

raža Petrović istakao krenuli pritisci na Danas kad su objavili tekstove o Andreju Vučiću.

"Nama je bio naslov Čime se bavi Andrej Vučić? i to je bilo neko retorsko pitanje više, ali oni su od toga napravili dramu i mi se nismo skidali sa Pinka od Jutarnjeg programa do onih specijalnih emisija gde su oni nas optuživali da smo sastavni deo onih NN likova koji su ostavili navodno ono oružje u Jajincima i od tada negde počinje, Vučić tada kaže „Ja ne čitam Danas“ iako je pre četiri godine poslao jednu čestitku povodom dana lista, gde je on rekao da smo mi list bez koga se ne može i kredibilan izvor i najveće moguće hvalospeve. E sad on ne čita, kao, Danas. To je bilo u stvari poruka raznim oglašivačima iz državnih preduzeća i opština sa kojima mi već deceniju imamo dobru saradnji onda su ljudi sa kojima imamo decenijama saradnu počeli da otkazuju naprasno oglase", rekao je Petrović.

Antonije Kovačević istakao je da medijsko tržište u Srbiji u najvećoj meri kontroliše Goran Veselinović .

"Goran Veselinović je kum Aleksandra Vučića. U jednom segmentu Srđan Šaper je pristao na nekakvu podelu plena, pa je ostao u igri, dok je Dragan Đilas, u međuvremenu, praktično u većem delu onoga što je nekada radila Direct Media, izašla iz posla. On je prosto, zarad, pretpostavljam, ublažavanja one hajke u medijima koja je protiv nejga vođena od momenta kada je Srpska napredna stranka došla na vlast, postepeno se izvlačio iz poslova medija Buyinga, pa čak i nekih PR stvari koje ne vuku toliku količinu novca i nisu u prvom planu, tako da je on trenutno, da kažem, u milosti režima, ali taj kapital kojim je raspolagao nije više ni blizu onoga kakav je bio nekad. To je negde u najkraćem, mada ima i tih satelita koji su bliski Srpskoj naprednoj stranci, to su agencije koje se osnivaju bukvalno za jedan dan i sutradan postanu vlasnici ekskluzivnih ugovora sa, recimo, tri ili četiri kompanije, ali zaista preko noći. Uglavnom su to kompanije, na ovaj ili na onaj način, povezane sa visokim funkcionerima Srpske napredne stranke i njihovim prijateljima, kumovima, rodbinom, snajkama, svastikama...", rekao je Kovačević.

On je istakao da je dok je bio zaposlen u kompaniji Gorana Veselinovića trebalo da pokrene dnevne novine, ali da se nikad nije krenuulo u realizaciju tog projekta i da je napravio projekat za to.

ali konkretnog projekta nije bilo, ali je zanimljivo da je neposredno nakon toga, da sam dobio informaciju da su dvojica ljudi koji su radili u ovoj firmi, dobila zadatak da naprave drugu novinu. Očigledno se nekome, to što sam ja želeo da pravim u Ekspresu nije dopalo, pa je brže bolje angažovao neke ljude sa strane koji su garantovali da će se raditi ono, kao što se radi danas i kao što ta novina na kraju-krajeva izgleda danas.

RF: Dakle, tvoj projekat je otišao u nečije druge ruke.

AK: Ne,konkretno moj projekat, naravno da oni nisu radili po mom projektu inače ih ne bi ni bilo.

RF: Ali novac.

AK: Novac koji je bio predviđen za te dnevne novine, pretopostavljam da je otišao u druge ruke i za drugi projekat. To je bio period pre izbora.

RF: To su dnevne novine, je li?

AK: Pre vanrednih parlamentarnih izbora prošle godine. To su dnevne novine i te novine su izašle neposredno pred te izbore. Sa određenom svrhom koju su one ispunile, je li, vremenom, ispunjavaju i dan-danas. Očigledno da taj projekat kakav sam ja zamislio, nekome se nije dopao.

RF: Dakle, to je provladin list.

