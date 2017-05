DANI VOJVODINE U BEOGRADU: Salaši i vina sve popularniji među Beograđanima

Prezentacija turističke ponude Vojvodine održaće se u petak na Trgu Republike u terminu od 12.00 do 19.00.

foto: Nebojša Mandić

"Vojvodina svakako jeste jedno od važnih turističkih destinacija za Beograđane, bilo da je to poseta salašima, Novom Sadu ili manastirima na Fruškoj gori. Sve zanimljivije takođe postaju i vinarije, i one male porodične, ali i one koje mogu da ugoste veće grupe", izjavila je Nataša Pavlović, direkotor turističke organizacije Vojvodine.

Osim Novog Sada, Sremskih Karlovaca i Fruške Gore, Pavlović dodaje "Vojvodina je destinacija salaša, raznovrsne gastronomije, dobrih vina i mnogobrojnih događaja".

foto: Nebojša Mandić

"Veliko nam je zadovoljstvo da Beograđanima i njihovim gostima predstavimo sve lepote Vojvodine, te da pokažemo koliko mogućnosti za lep i prijatan odmor postoji", istakla je Pavlović.