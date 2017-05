UČESNIK INCIDENTA NA AERODROMU: Nisam taksista, išao sam ženinim kolima da sačekam prijatelja, a kumunalci su me tukli vezanog

Prema njegovim rečima, na Aerodrom je došao supruginim automobilom kako bi sačekao prijatelja koji je doleteo iz Njujorka. Već tri godine se, kako dodaje, ne bavi taksiranjem. On je dostavio i medicinsku dokumentaciju o povredama koje je dobio.

foto: kurir, Privatna Arhiva

"Ja sam žrtva. Ceo dan sam proveo u policiji i Urgentnom centru gde mi je konstatovano više povreda. Sve je počelo kad sam prijatelja doveo do mog automobila i kad mi je prišao komunalni policijac. Prijatelj je pitao da li je on zaista moj prijatelj, što je on i potvrdio. Tražio mi je ličnu kartu, a kad sam krenuo da je uzmem iz kola on se namestio da mi namerno okrzne rame. Rekao mi je: E sad ga nećeš voziti, bio ti prijatelj ili ne. Tada je nastao haos, počeo je da me bije, a prijatelj se uplašio i pobegao", kaže sagovornik Kurira.

On navodi da je su ga potom dvojica ili trojica komunalnih policajca vezali lisice i tukli ga.

"Odveli su me u njihov kontejner i tako vezanog su me tukli. Posle su me odvezli u policijsku stanicu u Surčinu, gde sam dao izjavu. Zatim me je Hitna pomoć odvezla u Urgentni centar, gde su me držali nekoliko sati zbog više povreda koje su mi nanete", kaže Jovan Š.

