BEOGRAĐANI, SPREMITE SE ZA VELIKE GUŽVE: Izmene u saobraćaju zbog radova širom grada

BEOGRAD - Zbog radova koje će izvoditi JKP "Beogradske elektrane", JKP "Beograd put", ali i zbog rekonstrukcije ulice Mije Kovačevića, na više lokacija u gradu tokom narednih dana doći će do izmene režima saobraćaja.

Čukarica

JKP „Beogradske elektrane“ izvodiće radove koji će dovesti do izmene režima i zatvaranja saobraćaja u ulicama Beogradskog bataljona i Nedeljka Čabrinovića, po fazama:

foto: Nebojša Mandić

Faza I: Zatvaranje saobraćaja u raskrsnici ulica Beogradskog bataljona i Nedeljka Čabrinovića, u periodu od 3. do 8. juna

Faza II: Zatvaranje saobraćaja u Ulici Nedeljka Čabrinovića ispred raskrsnice sa Ulicom Beogradskog bataljona, u periodu od 9. do 16. juna.

Palilula

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji ulice Mije Kovačevića (Faza I) na delu od kružnog toka „Bogoslovija“ do ulice Čarlija Čaplina, u periodu od 3. (sa prvim polascima) do 9. juna menja se režim rada linija JGP-a na sledeći način:

- Vozila sa linija 32 i 74 će u oba smera na delu od kružnog toka

„Bogoslovija“ do raskrsnice ulica Svetog Nikole-Ruzveltova saobraćati sledećim saobraćajnicama: Kružni tok „Bogoslovija“, Severni bulevar, Veljka Dugoševića, Svetog Nikole, Ruzveltova i dalje redovnim trasama;

foto: Dragana Udovičić

Na snazi ostaje već definisan privremeni režim rada linija JGP-a:

- tramvajske linije 3 i 12 saobraćaju, umesto do terminusa „Omladinski stadion“ na skraćenoj trasi do terminusa „Tašmajdan“, sledećom trasom: Savski trg – Resavska – Tašmajdan, i nosiće oznake 3L /Tašmajdan – Kneževac/ i 12L /Tašmajdan – Banovo brdo

- Vozila sa linija 25, 25P i 27, u oba smera, na delu od kružnog toka „Bogoslovija“ do raskrsnice ulica Čarlija Čaplina-Ruzveltova saobraćaju sledećim saobraćajnicama: Kružni tok „Bogoslovija“, Dragoslava Srejovića, Mitropolita Petra, Čarlija Čaplina i dalje redovnim trasama

- Vozila sa linije 66, u oba smera, na delu od raskrsnice ulica Veljka Dugoševića – Severni bulevar do raskrsice ulica Ruzveltova – Svetog Nikole saobraćaju sledećom trasom: Veljka Dugoševića, Svetog Nikole, Ruzveltova i dalje redovnom trasom

- Vozila sa linije 65 ne menjaju trasu.

Palilula centar

Vozila JGP-a na izmenjenom delu trase koriste sva postojeća stajališta i privremeno uspostavljena stajališta:

- u ulici Čarlija Čaplina, u smeru ka ulici Mitropolita Petra, neposredno pre nailaska na raskrsnicu sa ulicom Mitropolita Petra, gledano iz pravca Ruzveltove ulice;

- u ulici Dragoslava Srejovića, u smeru ka Mirijevu, neposredno po prelasku kružnog toka „Bogoslovija“, gledano iz pravca ulice Mitropolita Petra;

- u ulici Mije Kovačevića, u smeru ka Višnjičkoj ulici, neposredno po prelasku kružnog toka „Bogoslovija“, gledano iz pravca ulice Mitropolita Petra,

- u Severnom bulevaru, u smeru ka Vukovom spomeniku, neposredno po prelasku kružnog toka „Bogoslovija“, gledano iz pravca Višnjičke ulice.

Savski venac centar

Doći će do zatvaranja saobraćaja i u delu Karađorđeve, Braće Krsmanovića i Travničkoj, u periodu od 2. do 4. juna od 17 do 2 časa.

Novi Beograd

JKP „Beograd put“ izvodiće radove zbog kojih će doći do zatvaranja saobraćaja u jednoj kolovoznoj traci u Ulici Ušće od Bulevara Mihajla Pupina do Bulevara Nikole Tesle, smer ka Bulevaru Nikole Tesle, u periodu od 5. do 9. juna.

(Kurir.rs/Beoinfo)