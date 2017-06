(VIDEO) TVITER GORI ZBOG RASPEVANE FONTANE: Saobraćajni kolaps na Slaviji, pešaci pretrčavaju ko muve bez glave

Nova prestonička atrakcija - raspevana fontana na Slaviji napravila je pravi saobraćajni džumbus i kolaps na prometnom kružnom toku.

Motorizovani Beograđani doslovno su mileli kružnim tokom kako bi što bolje osmotrili muzičku fontanu pa su izazvali velike gužve.

- Mnogi nisu obraćali pažnju na vozila već su samo gledali fontanu...

... dok se sa okolnih zvučnika čula pesma Đorđa Marjanovića "Beograde, Beograde" - napisao je je jedan Beograđanin na svom Tviter profilu.

Ponos i lepota #Beograd #Slavija pa i cele #Srbija #fontana......i ko može ovo da hejtuje? Samo zao i zavistan čovek! Tačka. pic.twitter.com/cGccpazrZe — Maja Maki Užice (@MajaMakiUe) June 5, 2017

Fontana je, kažu neki, i potencijalna opasnost po pešake jer mnogi pretrčavaju i skakuću kroz onolike kolone samo da bi je videli i napravili barem jedan selfi.

I romantika u kruznom toku :P #onlyinbelgrade #slavija #fontana #srbija_u_slikama #beograd A post shared by Ana Ljubisavljevic (@kljucarica) on Jun 4, 2017 at 12:50pm PDT

Inače, ako niste znali, fontana na Slaviji svira svakog dana dvokratno: radnim danima od 9 do 11 i od 20 do 22, a vikendom od 9 do 12 i od 18 do 22.

Međutim, nova gradska atrakcija mnogima iz tog kraja već zadaje muke jer se žitelji okolnih ulica žale da im smeta buka.

Konacno ce maturanti imati gde da se okupaju kao ljudi #slavija — Alisa Milovanovic (@alisaasfalta) June 5, 2017

A tek pomama za selfijima...

Prodjoh preko trga #slavija. Masa ljudi stoji i slika #fontana, dok policija ispod kisne i cuva istu. Dajte ljudima igara, moze i bez 'leba. — Milan Banjac (@Milan_Banjac) June 5, 2017

... i ludilo zvano #slavija na Instagramu...

foto: Instagram printscreen

(Kurir.rs/Foto: Beoinfo Instagram printscreen)